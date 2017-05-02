Güney Kore’den Trump'a füze şoku!

Güney Kore’ye THAAD sistemlerini konuşlandıran ve böylece Rusya ile Çin’in tepkisini çeken ABD, Başkan Donald Trump’ın, Reuters haber ajansına verdiği “Seul’ün, bu füzelerin maliyetini ödemesi gerekir. Bu sistemlerin bedeli de yaklaşık 1 milyar dolar” demişti. Güney Kore, bu açıklamaya tepki vermekte gecikmedi ve böyle bir meblağ için pazarlık etmeyeceklerini bildirdi.

Trump’ın sözlerini değerlendiren Güney Kore Ulusal Savunma Bakanlığı Sözcüsü Moon Sang-gyun “Bunun yeniden müzakere yapmak için bir neden olduğunu düşünmüyorum” dedi. Güney Kore Devlet Başkanlığı da, Ulusal Güvenlik Ofisi Şefi Kim Kwan-jin ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster’in, telefon görüşmesi yaptıklarını, “Güney Kore’nin THAAD sisteminin kurulumu için yalnızca yer tahsis edeceği”ne ilişkin ilk anlaşmanın yeniden teyit edildiğini bildirdi.

Başkanlık açıklamasında, Kim ve McMaster, Güney Kore’nin THAAD füze savunma sisteminin kurulumu için yer tahsisinden dışında herhangi bir maliyet üstlenmeyeceği konusunda hemfikir olduğu da kaydedildi.

‘KAYIP BÜYÜK OLUR’

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore’nin nükleer programına son vermemesi halinde bu ülkeye askeri müdahalede bulunma ihtimalini dışlamadığını söyledi, ayrıca bu ülkeye karşı girişilecek büyük bir savaşta, milyonlarca kişinin ölebileceği uyarısında da bulundu. Trump, kısa bir önce, böyle bir ihtimalin iyi olmadığını, Kuzey Kore liderinin, “mantıklı” biri olduğunu düşündüğünü söylemişti.

Amerikan CBS televizyonuna konuşan ve başkanlığının ilk 100 gününün değerlendiren Trump, K. Kore’nin nükleer denemelerini sürdürmesinin, ülkesini “çok da mutlu etmeyeceğini” ifade etti. Trump, “Bunun bir askeri müdahale anlamına mı geleceği” sorusuna, “Bilmiyorum. Göreceğiz” yanıtını verdi.

JAPONYA’DAN BİR İLK

Kore konusunda tansiyonun artmasının ardından, Japonya’nın en büyük uçak gemisi “Izumo” da, olası görev gücünde yer almak için Yokosuka Üssü’nden ayrıldı. Halen Kore açıklarında bulunan “USS Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubu’na dahil olacak gemi, Japonya’nın ABD’ye desteği olarak açıklandı.

Tokyo’nun, 249 metrelik Izumo’yu bölgeye gönderme kararı, Japon ordusunun 1945’ten bu yana görev alacağı ilk “savunma dışı askeri misyon” olarak değerlendiriliyor. Bu da, Japon ordusuna yeni yetkiler veren ve ülkede tartışma yaratan kanun kapsamında gerçekleştiriliyor. Yerel medyaya göre Izumo’ya, koruma amaçlı olarak “minumum düzeyde ateş gücünü kullanma” yetkisi de verildi. Japaonya’nın 2. Dünya Savaşı’ndan sonra geçirdiği “pasifist” anayasa, ordunun kendini savunma amaçlı eylemler dışındaki operasyonlara girmesini yasaklıyordu.