02 Mayıs 2017 Salı6 Şaban 1438
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Ortaya çıktı! DAEŞ'li teröristle evlenmiş

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Ortaya çıktı! DAEŞ'li teröristle evlenmiş
ABD Federal Soruşturma Bürosu'nda görevli bir kadın ajanın 2014 yılında gizlice Suriye'ye gittiği DEAŞ'lı teröristle evlendiği ortaya çıktı.
Ortaya çıktı! DAEŞ'li teröristle evlenmiş Ortaya çıktı! DAEŞ'li teröristle evlenmiş Ortaya çıktı! DAEŞ'li teröristle evlenmiş

ABD Federal Soruşturma Bürosu'nda (FBI) görevli Daniela Greene adlı kadının Suriye'ye giderek DEAŞ'lı terörist ile evlendiği ortaya çıktı.

CNN International haberine göre, FBI çalışanı Daniela Greene'ne Alman asıllı olan ve DEAŞ'ın üst düzey komutanları arasında bulunan Denis Cuspert'le ilgili araştırma görevi verildi. Gizli seviyede çevirmen olan FBI ajanın daha sonra araştırdığı DEAŞ'lı teröriste aşık olarak Suriye'de evlendi. Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) eşi Denis Cuspert ile ilgili çok sayıda yalan bilgi verdiği de ortaya çıkan Greene'nin, pişman olarak ülkesine dönerek yargılandı.

Federal mahkemede yargılanan FBI çalışanı Daniela Greene 2014'te iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. CNN'e göre, FBI çalışanı DEAŞ militanına düzenlenen hava saldırısının hemen ardından serbest bırakıldı.

Söz konusu iddialarla ilgili açıklama yapan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) konuyla ilgili "Güvenlik açıklarını belirlemek ve azaltmak için gerekli adımlar atılıyor" ifadelerini kullandı.

Fordham Üniversitesi'nin geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir analize göre, DEAŞ davalarından yargılanan Amerikalılar ortalama 13.5 yıl hapse mahkum ediliyor.

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