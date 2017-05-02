02 Mayıs 2017 Salı6 Şaban 1438
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ABD'de 24 yıl sonra bir ilk

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ABD'de 24 yıl sonra bir ilk
ABD Başkanı Donald Trump, 24 yıl aradan sonra ABD'de ilk kez benzin ve motorin üzerindeki federal vergi oranlarını artırabileceğinin sinyalini verdi.
ABD'de 24 yıl sonra bir ilk ABD'de 24 yıl sonra bir ilk ABD'de 24 yıl sonra bir ilk

Trump, Bloomberg News'e verdiği mülakatta, daha önce vadettiği 1 trilyon dolarlık altyapı harcamalarına gelir oluşturması amacıyla ABD'de satılan benzin ve motorin üzerindeki federal vergi oranlarını yükseltmeyi düşündüğünü bildirdi.
 
Söz konusu vergilerden elde edilecek gelire değinen Trump, "Bu parayı karayollarına tahsis edersek, bu kesinlikle göz önüne alacağım bir konu." ifadesini kullandı.
 
Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi Direktörü Mick Mulvaney, 20 Nisan'da yaptığı açıklamada, planlanan altyapı harcamalarının 5'te biri olan yaklaşık 200 milyar dolarlık kısmın devlet, kalanının ise özel sektör tarafından finanse edilmesinin planlandığını duyurmuştu.
 
Trump'ın benzin ve motorin üzerindeki vergileri artırmasının dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'de halk tarafından olumsuz karşılanacağına dikkati çeken uzmanlar, altyapıya destek olabileceği için bu planın ülkedeki ulaşım kurumları tarafından desteklendiğini vurguluyor.
 
CLİNTON BÜTÇE AÇIĞINI KAPATMAK İÇİN VERGİ ORANLARINI ARTIRMIŞTI
 
ABD'de benzin ve motorin üzerindeki federal vergi oranları en son 1993 yılında dönemin başkanı Bill Clinton tarafından artırılmıştı.
 
Artan benzin ve motorin vergisinden elde edilen geliri 1993'te bütçe açığını kapatmak için kullanan Clinton, 1997'de de bu gelirleri "Karayolları Vakıf Fonu"na aktarmıştı.
 
Söz konusu fon, ülkede yeni karayolları inşa etmek ve mevcut yolları onarmak için kullanılırken, ülkenin stratejik ham petrol rezervlerinden yapılan satış da fona aktarılıyor. 
 
ABD Ulaştırma Bakanlığının verilerine göre, ülkede toplam 6,7 milyon kilometrenin üzerinde karayolu bulunuyor. ABD'yi 5,6 milyon kilometreyle Hindistan ve 4,8 milyon kilometreyle de Çin takip ediyor.

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