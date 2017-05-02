Türkiye'deki çöplere talip oldular

TÜRKİYE Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Tüzün, Türkiye’nin çöpüne talip olduklarını söyledi.

Tüzün, çimento fabrikalarındaki fırınlarda ısının 1400-1500 derecelere kadar çıktığını belirterek, belediyelerle işbirliği yaparak çöplerin fırınlarda yakılabileceğini bildirdi. Çöp yakma fabrikalarının yaklaşık 100 milyon Euro’luk bir maliyetle kurulabildiğini, buna karşılık mekanik arıtma tesislerinin 15-20 milyon Euro’luk maliyeti olduğunu kaydeden Tüzün, arıtma tesislerinin çimento fabrikalarına yakın mesafede kurulması ile tehlikeli atıklar da dahil çöplerin çimento fabrikalarında yakılabileceğini açıkladı.

185 LİRA MALİYET

Türkiye’de 28 milyon ton belediye katı atığı çıktığını bu atıklardan 7 milyon ton ek yakıt üretiminin mümkün olduğunu ifade eden Tüzün, çimento sektörünün de 7.5-8 milyon ton kömür tüketimi olduğunu söyledi. Kömürün önemli bir kısmının yurtdışından ithal edildiğini, sektöre yaklaşık 650-700 milyon dolarlık bir maliyet getirdiğini belirten Tüzün, belediye atıklarının çimento fabrikalarında kullanılabileceğini vurguladı. Tüzün, belediyelerin çöp toplamak için 60-100 lira arasında harcama yaptıklarını, çöplerin depolanması için de 40-75 lira arasında harcama yapıldığını açıkladı. Tüzün, “Toplamda 100-185 lira çöp harcama yapılmasına rağmen çöpler malesef depolanıyor. Çevreyi korumak ve gelecek kuşaklara daha güvenli bir çevre bırakmak için gelişmiş ülkelerde olduğu gibi çöplerin depolanmadığı, belediyelere düzenli çöp depolama vergi sisteminin getirildiği bir iş modeli oluşturulmalı” dedi.

300 MİLYON $ TASARRUF

Belediye çöp sahasının 75-100 kilometre yakınında bir çimento fabrikası varsa 10-15 milyon Euro yatırım ile tesis kurulabileceğini dile getiren Tüzün, “Belediye çöp sahasına mekanik, biyolojik ön işleme tesisi kurularak tüm çöpler ayrıştırılarak, geri dönüşüme uygun olanlar ile atıktan türetilmiş yakıt hazırlanır. Atıktan hazırlanan bu yakıt, çimento fabrikalarında kömür yerine kullanılabilir. Ülkemizin her tarafında düzenli dağılmış çimento fabrikaları mevcut ve bizim bu fırsatı değerlendirmemiz gerekiyor. Türkiye’de çöpleri bu yöntem ile yok etmek istersek toplam finansman ihtiyacı 2-3 milyar Euro olacaktır” dedi. 7 milyon tonluk atığın dönüştürülmesinin ardından çimento sektörünün 3 milyon tonluk kömür ihtiyacını karşılayabileceğini söyleyen Tüzün, böylece yaklaşık yılda 300 milyon dolar tasarrufun mümkün olduğunu anlattı.

CARİ AÇIĞA ÇÖZÜM BETON YOL

BAŞKAN Tüzün, ana maddesi tamamen yerli kaynaklardan oluşan beton yolun dünyada 100 yılı aşkın süredir kullanıldığını, mevcut yollarda karşılaştırıldığında yüzde 40 daha ekonomik ve bakım masrafının düşük olduğunu söyledi. Avustralya’da otoyolların yüzde 75’i, Almanya’da yüzde 25’nin beton yol olduğunu dile getiren Tüzün, “Ülkemizde ise yapılan pilot uygulamalar haricinde henüz beton yol teknolojisinden hiç yararlanılmamıştır. Asfalt ve tahi kaplama için her yıl 3 milyon ton bitüm ithal ediyoruz. Beton yolun yaygınlaşması cari açığın 1.5 milyar dolar azalmasına katkı sağlayacaktır” dedi.

HÜRRİYET