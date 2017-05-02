02 Mayıs 2017 Salı6 Şaban 1438
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ABD'den sonra Ruslar da YPG için harekete geçti!

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Terör örgütü YPG'ye Tel Abyad'da etten duvar ören ve teröristleri korumaya alan ABD'nin ardından Rusya'da Afrin için harekete geçti.
ABD'den sonra Ruslar da YPG için harekete geçti!
ABD'den sonra Ruslar da YPG için harekete geçti! ABD'den sonra Ruslar da YPG için harekete geçti! ABD'den sonra Ruslar da YPG için harekete geçti!

ABD’nin YPG teröristlerine silah, mühimmat ve tank desteği sağlayıp Türkiye sınırına konuşlandırmıştı. ABD’den sonra Rusya’da terör örgütüne destek çıktı.

AFRİN'DE BİR ASKERİ ÜS KURULACAK İDDASI

Afrin’de bir askeri üs kuracağı iddia edilen Ruslar bugün YPG’lilerle bu görüntüleri verdi. Rusya'nın özellikle YPG ile anlaşıp, Türkiye sınırına yakın bir noktada askeri üs inşa edeceği bildiriliyor.

RUS ASKERLERİ VE TERÖRİSTLER BİRLİKTE POZ VERDİ

Bu iddiaların ardından bugün bölgeden ilk fotoğraflar geldi. YPG’li teröristler ile Rus askerleri fotoğraf çektirip bu pozları verdi. Gelen Rus askerlerinin teröristler ile birlikte nöbet tutacağı belirtiliyor.

ABD VE RUSYA MENBİÇ'TEN SONRA YİNE TERÖRİZMİ KORUMA ALTINA ALDI

Çok sayıda Rus zırhlı aracı Afrin ile Türkiye arasındaki sınır hattına yerleşti. Bölgede terör örgütünü koruma altına almak için, Menbiç'te ortaklık sergileyen Rusya ve ABD, PKK konusunda tekrar birleşmiş oldu.

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