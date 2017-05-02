02 Mayıs 2017 Salı6 Şaban 1438
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TMSF, Kanton Metal'i satışa çıkardı

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TMSF, hisseleri Asya Katılım Bankası'na ait olan Kanton Metal'i satışa çıkardı.
TMSF, Kanton Metal'i satışa çıkardı
TMSF, Kanton Metal'i satışa çıkardı TMSF, Kanton Metal'i satışa çıkardı TMSF, Kanton Metal'i satışa çıkardı

Çerkezköy'de bulunan fabrika için belirlenen bedel 60 milyon TL. İhaleye katılmak isteyenlerin 16 Mayıs akşamına kadar teklif vermeleri gerekiyor.

TMSF'nin konu ile ilgili ihale ilanına göre, Kanton Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, maliki olduğu fabrika binası ve içerisindeki makina ve ekipmanların tamamıyla birlikte bütün halinde satışa sunuldu.

60 MİLYON TL BEDEL

Satışa sunulan Kanton Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için belirlenen muhammen bedel 60 milyon TL olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyenlerin, tekliflerini en geç 16.05.2017 günü saat 17:00’a kadar TMSF'ye sunacak.

Mart 2012'de kurulan Kanton Metal'in eski ortakları Mahmut Erdem Kubilay, Aygül Yarıcılar ve Selahattin Yazıcı'ydı. 

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