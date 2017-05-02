Tarihi gün! Resmen başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 979 günlük zorunlu ayrılığın ardından bugün partisine dönüyor. Referandumda kabul edilen Anayasa değişikliğinin tanıdığı imkan çerçevesinde Ak Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşecek törenle “partili” olacak Erdoğan, 21 Mayıs’taki olağanüstü kongreyle ise Genel Başkanlık görevini de üstlenecek. Ak Parti yetkili kurulları dün bu iki kritik aşama için “Erdoğan” mesaisi yaptı. Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında peş peşe toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Erdoğan için gerçekleştirilecek üyelik töreni ve olağanüstü kongre hazırlıklarını ele aldı.



İKİ ÖNEMLİ GÜNDEM



Yıldırım, ilk olarak genel başkan yardımcıları ve grup başkanvekillerinin yer aldığı MYK’yı topladı. Saat 10.40’da başlayan MYK 3 saat sürdü. Ardından da MKYK toplantısına geçildi. Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, dün MYK öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı. MYK’nın ardından MKYK’nın gerçekleştirileceğini belirten Yazıcı, “İki önemli gündem maddesi var. Yarın (bugün) Kurucu Genel Başkanımız, liderimiz, Cumhurbaşkanımızın partimize üyelik törenini gerçekleştireceğiz. 21 Mayıs’ta da Ak Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongremizi yapmak suretiyle Kurucu Genel Başkanımız, liderimiz, genel başkanlık görevine dönmüş olacak. Bu iki konuyu nasıl icra edeceğimizi tüzüğümüz ve geleneklerimizi dikkate almak suretiyle konuşup müzakere edeceğiz” dedi.



BALKONA ÇIKACAK MI?



Toplantılarda, Meclis gündemini de konuşacaklarını dile getiren Yazıcı, anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinin ardından uyum yasalarının söz konusu olduğunu, bu konunun da gündeme geleceğini söyledi. Yazıcı, halk oylamasına ilişkin değerlendirme çalışmalarının da ayrıca kurumsal bir yapı içinde devam ettiğini belirtti.



Yazıcı, “Yarın (bugün) için bir planlama yapıldı mı? Grup toplantısı burada mı olacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir balkon konuşması yapması söz konusu mu” sorusu üzerine, “Detayları konuşacağız. Kurul toplanmadan önce o konularda açıklama yapmam doğru değil. Belirlenmiş bir seremoni de söz konusu değil. Bütün bunları konuşacağız” dedi.