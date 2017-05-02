Erdoğan'ın mesajı sonrası hemen harekete geçtiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hindistan’da verdiği ‘düğün’ mesajı, 10 milyar dolarlık Hint düğün pazarından pay almak isteyen Türk firmalarını harekete geçirdi. Temaslar başlıyor...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Hintli turistleri Türkiye’de düğün yapmaya çağırması turizm şirketlerini harekete geçirdi.

Hindistan ziyareti sırasında Türkiye’de düğün yapan Hintli ailelerin sayısındaki artışa dikkat çeken Erdoğan, Türkiye’nin 2017 yılında daha fazla Hintli turist beklediğini söyledi. Erdoğan’ın davetiyle gözler çok şatafatlı geçen Hint düğünlerine çevrildi.

Yıllık 8 - 10 milyar dolarlık bir pazar olan Hint düğünleri için özellikle Tayland tercih ediliyor. Son yıllarda Türkiye’de de sayısı artan Hint düğünleri için özellikle Antalya ve İstanbul seçiliyor.

Hintli aileler düğün için gittikleri ülkede en az 300 konuk ağırlıyor, bu sayı bazen 1000’e kadar çıkıyor. Bir Hint düğünü için harcanan para 1 milyon dolardan başlıyor. Hintli aileler yurtdışında yapacakları düğün için Hindistan’da bir düğün acentesiyle anlaşırken, bu acente de düğün yapılacak ülkedeki bir firmayla temasa geçiyor.

12 DEV DÜĞÜN...

Mayıs ayı ise Hint düğünlerinin Türiye’de yapılması için tam anlamıyla bir tanıtım imkânı sunacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı yarından itibaren Hintli acenteleri Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde ağırlamaya başlıyor.

Hint düğünü özelinde önemli çalışmaları olan turizm acenteleri ve organizasyon şirketleri de ay boyunca çeşitli etkinlikler yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine eşlik eden Türk - Hint Turizm Konseyi Başkanı Emin Çakmak, son yıllarda Türkiye’de 12 Hint düğünü yapıldığını belirterek, son olarak geçen yıl Antalya’da yapılan düğünde 12 milyon doların üzerinde harcama yapıldığını hatırlattı. Hint düğünleri için ailelerin ortalam 3 - 4 gün gittikleri ülkede kaldıklarını belirten Çakmak, “Hindistan’da 100 milyon kişinin 1 milyon dolar ve üzerinde geliri var. Türkiye’de Antalya ve İstanbul görkemli otellere sahip. Türkiye bu alanda giderek ön plana çıkıyor” dedi.

VİZESİZ SEYAHAT

Emin Çakmak, Hindistan ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir bilgi notu ilettiğini belirterek, Hint düğünlerinde artış yaşanması için 0 - 12 yaş ve 55 yaş üstü Hintli turistler için vizesiz seyahat önerisinde bulunduğunu söyledi. Çakmak, “Ülkemizde yılda en az 250 düğün yaparız. Bir Avrupalı turist 650 dolar bırakırken, bir Hintli 2 bin dolar bırakıyor. Ayrıca deniz - kum için değil kültür için, eğlence için geliyor. Karşılıklı uçuşların artması da konuya destek verebilir” diye konuştu.

AY SONU 120 HİNTLİ DÜĞÜN ACENTESİ ANTALYA’DA...

Hindistan’ın Etkinlik ve Eğlence Yönetimi Birliği (EEMA) ile Inventum Global şirketi bir ortaklığa imza attı. Yeni Delhi’de düzenlenen bir basın toplantısı ile duyurulan işbirliği, Hindistan’ın yurtdışında yapılan yüksek bütçeli düğünlerine Antalya’nın kapılarını sonuna kadar açmayı hedefliyor.

Bu birlikteğin ilk adımı olarak da Inventum Global, 28 Mayıs - 1 Haziran 2017 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek etkinlikte 120 Hintli düğün acentesini ağırlayacak. Inventum Yönetici Ortağı Bünyat Özpak, bunun çok büyük bir buluşma olacağını kaydederek, “Orada çok büyük bir ekonomi var. Son yıllarda önemli çalışmalar yaptık. Yeni çalışmalarla çok daha büyük bir potansiyeli ağırlamaya hazırlanıyoruz” dedi.

MUĞLA’YA DA BAKACAKLAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı da bir süre önce Hint düğünlerini artırmak için Hindistan’dan davet edilecek acentelerin İstanbul, Muğla, Antalya gibi merkezlerde ağırlanacağını açıklamıştı.

Toplamda 800 acente yarından itibaren Türkiye’ye gelecek. Emin Çakmak, “45 tur operatörü ve 55 basın mensubu gelecek. Muğla’ya gideceğiz. 15 Mayıs’ta gelecek ekiple Kuşadası programı var. Üçüncü ekiple ise düğün acenteleri geleceği için Antalya’da olacağız” diye konuştu.