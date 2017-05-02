02 Mayıs 2017 Salı6 Şaban 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:14Güneş 05:54Öğle 13:08İkindi 16:57Akşam 20:09Yatsı 21:41
    • 17°C Adana
    • 18°C Adıyaman
    • 14°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 17°C Amasya
    • 15°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 94.655 0.40
  • Altın: 143,606 -0.86
  • Dolar: 3,5508 -0.34
  • Euro: 3,8707 -0.11

İş hayatında devrim gibi değişiklikler geliyor

»
Kadın çalışanın hayatını kolaylaştırmak için harekete geçen hükümet, devrim niteliğinde adımlar atıyor.
İş hayatında devrim gibi değişiklikler geliyor
İş hayatında devrim gibi değişiklikler geliyor İş hayatında devrim gibi değişiklikler geliyor İş hayatında devrim gibi değişiklikler geliyor

Kadınlar artık gece işlerinde 7.5 saatten fazla çalışamayacak, evlerinden araçlarla işe götürülüp, getirilecek

İstihdam, yatırım, üretim ve sosyal politikalarda kadına pozitif ayırımcılık yapan hükümet, gece çalışmalarında da koruma kalkanı hazırladı. Özellikle gece çalışmalarıyla ilgili köklü değişiklikler yapıldı. Buna göre, kadınlar gece işlerinde 7.5 saatten fazla çalıştırılamayacak. Gece çalışacak kadınların isim listeleri iş müfettişlerince yapılan denetimlerde gösterilmek üzere saklanacak. Gece çalışan kadınlar evlerinden uygun araçlarla alınarak işe götürülüp getirilecek. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Kadınların gece çalıştırılabilmeleri için işe başlamadan önce çalışmalarında sakınca olmadığına yönelik sağlık raporu alınması gerekiyor. Çalışanın özel durumu, işyerinde maruz kalınan sağlık ve güvenlik risklerini de dikkate alarak işyeri hekimince belirlenen düzenli aralıklarla sağlık muayenelerinin yapılması sağlanmalı" dedi.

İSTİHDAMDA BÜYÜK ARTIŞ

Çalışma ve Sosyal Bakanlığı, yaklaşık 14 milyon ev kadınının da sigortalı olması için tüm imkânları seferber ederken, çalışan kadınları korumaya yönelik de tedbirler alıyor. 2005'te yüzde 21 olan kadın istihdamı oranı 28'e yükseldi. Son altı yılda kadın istihdamı yüzde 60 artarak yaklaşık 4.5 milyona ulaştı.

MİKRO KREDİ İLE DESTEK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bu artışı da yeterli bulmuyoruz, artırmak için yeni modeller üzerinde çalışıyoruz. Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle, sadece kadınlara açık mikro kredi uygulamasıyla mali kaynak sağlıyoruz. Bugüne kadar 160 bin yoksul, dar gelirli kadına 606 milyon lira kaynak dağıtıldı" dedi.

KADINLAR İŞTİRAKÇİ OLUYOR

Yeni dönemde kapsayıcı kalkınma modeli ile üniversite mezunu kadınların istihdamında da yüzde 60'ın üzerinde artış görüldü. İstihdam-girişimcilik merkezlerinde eğitilen kadınlara iştirakçi firmalarda istihdam sağlanıyor. Özellikle kız çocuklarının mesleki eğitim programlarından yararlanması için çeşitli projeler yaşama geçirilirken, çocuk bakım hizmetleri, ev hizmetlerinde çalışan kadınlar konusunda yeni teşvik olanakları yaratılacak.

SABAH

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İş hayatında devrim gibi değişiklikler geliyorİş hayatında devrim gibi değişiklikler geliyorKadın çalışanın hayatını kolaylaştırmak için harekete geçen hükümet, devrim niteliğinde adımlar atıyor.
Resmen açıklandı! Dünya devi üretimi durduruyorResmen açıklandı! Dünya devi üretimi durduruyorMicrosoft'un yılın ilk çeyreğindeki satışlarda dibi gören Windows Phone’tan vazgeçmeye hazırlandığı, şirketin yatırım raporuyla da doğrulandı.
İlk Türk helikopteri görücüye çıkıyorİlk Türk helikopteri görücüye çıkıyor‘İlk Türk helikopteri’ T-625, İstanbul’da 9 Mayıs’ta kapılarını açacak IDEF Savunma ve Havacılık Fuarı’nda kamuoyunun önüne çıkacak.
Erdoğan'ın mesajı sonrası hemen harekete geçtilerErdoğan'ın mesajı sonrası hemen harekete geçtilerCumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hindistan’da verdiği ‘düğün’ mesajı, 10 milyar dolarlık Hint düğün pazarından pay almak isteyen Türk firmalarını harekete geçirdi. Temaslar başlıyor...
TMSF, Kanton Metal'i satışa çıkardıTMSF, Kanton Metal'i satışa çıkardıTMSF, hisseleri Asya Katılım Bankası'na ait olan Kanton Metal'i satışa çıkardı.
Türkiye'deki çöplere talip oldularTürkiye'deki çöplere talip oldularTÜRKİYE Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Tüzün, Türkiye’nin çöpüne talip olduklarını söyledi.
  • ABD'de 24 yıl sonra bir ilk02 Mayıs 2017 Salı 08:03
  • Suudiler tadına bayıldı! Tonlarca istiyorlar01 Mayıs 2017 Pazartesi 15:50
  • Berat Albayrak'tan 1 Mayıs mesajı01 Mayıs 2017 Pazartesi 15:00
  • İstanbul'da şov sona erdi! İşte ziyaretçi sayısı01 Mayıs 2017 Pazartesi 14:59
  • Bebek arabasında yerli ürünün payı arttı01 Mayıs 2017 Pazartesi 14:58
  • Türkiye'nin enerji ithalatı arttı01 Mayıs 2017 Pazartesi 14:57
  • Dolarda düşüş devam ediyor01 Mayıs 2017 Pazartesi 14:56
  • Devletten muhtarlara müjdeli haber01 Mayıs 2017 Pazartesi 14:55
  • Tatilciler şokta! Yer bulamayan geri dönüyor01 Mayıs 2017 Pazartesi 14:54
  • Böylesi görülmedi! Eriyor01 Mayıs 2017 Pazartesi 14:53
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri