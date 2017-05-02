02 Mayıs 2017 Salı6 Şaban 1438
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Yakalanan üst düzey PKK'lı sorguda konuştu

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Terör örgütü PKK’nın taşeronu TAK’ın yakalanan sözde komutanı Hacı Türmak, sorguda uyuyan hücrelerle ilgili bilgi verdi.
Yakalanan üst düzey PKK'lı sorguda konuştu
Yakalanan üst düzey PKK'lı sorguda konuştu Yakalanan üst düzey PKK'lı sorguda konuştu Yakalanan üst düzey PKK'lı sorguda konuştu

Türkiye’nin Kuzey Irak’ta örtülü bir operasyon yaptığı ortaya çıktı. Güvenlik birimlerinden alınan bilgiye göre MİT ve Özel Kuvvetler’e bağlı özel bir birim Kuzey Irak’ta bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda PKK’nın şehir yapılanması olarak bilinen TAK’ın lideri Hacı Türmak, Kuzey Irak’ta yakalandı.

ADIM ADIM İZLENDİ

Son derece gizli yürütülen operasyonda, TAK’ın üstlendiği çok sayıda kanlı eylemin başındaki isim olduğu tespit edilen Hacı Türmak’ın izine Kuzey Irak’ta rastlandı. MİT’in aldığı istihbarat üzerine ‘Çiya Amed’ kod adlı terörist, adım adım izlenmeye başlandı. İrtibat noktaları tek tek tespit edildi. Bütün hareket ağının haritası çıkartıldı ve ardından operasyon aşamasına geçildi.

'KARMA' TİM

Özel Kuvvetler’e bağlı bir birim ile MİT içindeki operasyon birimi tarafından ‘karma’ TİM kuruldu. Bu TİM Kuzey Irak’a gönderildi ve ardından Hacı Türmak, örtülü operasyon ile ele geçirildi. Bu operasyon sırasında Özel Kuvvetleri’in Erbil’deki üssü merkez olarak kullanıldı.

UYUYAN HÜCRELER HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Erbil’de bir hapishanede tutulan Türmak burada MİT tarafından görevlendirilen özel bir birim tarafından sorgulandı. Teröriste sorgusu sırasında özellikle Türkiye’de TAK’a bağlı ‘uyuyan hücrelerle’ ilgili sorular yöneltildi. Alınan bilgiler sonucunda da yurt içinde TAK’a yönelik olarak bir dizi operasyon düzenlenerek şehir yapılanmasına büyük darbe vuruldu. İstihbarat raporlarına göre Türkiye’de TAK’ın 150 kadar uyuyan hücresi bulunuyor.

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