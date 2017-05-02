02 Mayıs 2017 Salı6 Şaban 1438
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Başkent'te polise kalaşnikoflu saldırı

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Ankara'da polisin "dur" ihtarına uymayan otomobildeki üç kişinin kalaşnikof silahlarla ateş açması sonucu bir polis ağır yaralandı.
Başkent'te polise kalaşnikoflu saldırı
Başkent'te polise kalaşnikoflu saldırı Başkent'te polise kalaşnikoflu saldırı Başkent'te polise kalaşnikoflu saldırı

Alınan bilgiye göre, geçen hafta Esat Caddesi'nde gece kulübüne  yönelik kalaşnikoflu saldırı sonrası kaçan saldırganların yakalanması için  çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, Mamak ilçesi Şahap Gürler  Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Şüpheli üç kişinin 06 AB 6115 plakalı otomobille kaçmaya çalıştığını  fark eden polis ekipleri müdahalede bulundu. Bunun üzerine zanlılar polisin "dur"  ihtarına uymayarak kalaşnikof silahlarla ateş etti. Açılan ilk ateş sonucu polis  memuru Avni A. yaralandı.

Saldırganlar daha sonra yaya olarak gecekondu bölgesine kaçıp izlerini  kaybettirdi.

Yaralı polis memuru Avni A, olay yerine gelen meslektaşları tarafından  Ankara eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldı

Silahlı saldırı sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi ve özel harekat  timi sevk edilerek, belirlenen üç adrese operasyon yapıldı.

Saldırganların kaçtığı bölgedeki bir dere yatağı da özel harekat  timlerinin katıldığı çalışma kapsamında arandı.

Termal kameralar kullanan polis timleri, saldırganların kaçma ihtimali  olduğu bölgeleri çembere aldı.

Bu arada, saldırganlardan birinin, gece kulübüne yönelik kalaşnikoflu  saldırının şüphelileri arasında yer aldığı iddiasıyla aranan Murat Ö. olduğu  belirlendi.

Polisin şüphelileri yakalamak için başlattığı geniş çaplı operasyon  sürüyor.

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