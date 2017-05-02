02 Mayıs 2017 Salı6 Şaban 1438
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PKK’ya son üç ayda kaç kişi katıldı? Rakam açıklandı

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PKK’ya son üç ayda kaç kişi katıldı? Rakam açıklandı
En zorlu doğa şartlarında bile taarruz stratejisiyle PKK’nın inlerine yapılan operasyonlar Kandil’in şehirle tüm bağlarını kopardı.
PKK’ya son üç ayda kaç kişi katıldı? Rakam açıklandı PKK’ya son üç ayda kaç kişi katıldı? Rakam açıklandı PKK’ya son üç ayda kaç kişi katıldı? Rakam açıklandı

Örgüte katılım sıfırlandı. Son 21 ayda aralarında birçok elebaşının da olduğu 13 bine yakın PKK’lı öldürüldü

TAARRUZ STRATEJİMİZ, PKK ELEBAŞILARININ KANDİL-ŞEHİR BAĞINI KOPARDI. ÖRGÜTE KATILIMIN YOLU KAPANDI

Sözde özerklik ilan ederek, terörü kırsaldan şehre taşıyıp hendek ve barikatlarla "Halk ayaklanması" amacına ulaşamayan terör örgütü PKK'nın, güvenlik güçlerinin hendek operasyonlarıyla başlayan çöküşü Kandil'i bitirme noktasına geldi.

İstihbarat birimlerinin hazırladığı son rapora göre örgüt, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son dönemde yurtiçi ve yurtdışında yürüttüğü kararlı ve etkin operasyonlarla ağır darbe aldı. Jandarma ve Polis Özel Harekat Timleri, zorlu doğa şartlarında ve her türlü arazi yapısında hâkimiyeti tamamen sağlayınca, teröristler, örgütün geçmiş dönemlerde "Girilemez- Ulaşılamaz" dediği sahalarda da başını kaldıramaz hale geldi. Rapora görehendek operasyonlarından bu yana geçen 21 ayda, yurtiçi ve yurtdışı operasyonlarda, 42'si para ödüllü 12 bin 636, son 11 ayda ise 4 bin PKK'lı öldürüldü. 2017'nin ilk 100 gününde 252 terörist etkisiz hale getirilirken, 112 hedef de imha edildi.
 

PKK'YA 3 AYDA 5 KİŞİ KATILDI

Lojistik desteği biten örgütün insan kaynağının da tamamen kesildiği, son 3 ayda sadece 5 kişinin dağa çıktığı belirtildi. Yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristler arasında örgütün birçok elebaşısı da bulunuyor.

Rapora göre hendeklerin kapatılarak, barikatların kaldırılması ve kentlerin teröristlerden temizlenmesi için asker ve polisin ortak gerçekleştirdiği operasyonlarda, açtığı çukurlara gömülen PKK, "Şehir savaşı" hayalinden büyük zarar görürken, bölge halkının da desteğini çekmesiyle tüm bağlarını kaybetti. Teröristlerin özellikle Doğu ve Güneydoğu'da sürekli barınma alanı ve geçiş güzergahı olarak kullandığı alanlar temizlenerek örgüt mensuplarının bahar ve yaz tertiplenmesi engellendi. Operasyonlar aralıksız olarak ve kararlılıkla sürüyor.

SIĞINACAK DELİKLERİ KALMADI

Sınır ötesi ve yurt içindeki hava operasyonlarında, yerli teknoloji ve yerli istihbarat kullanımıyla terör örgütünün yıllardır kullandığı sığınak, silah depoları, lojistik merkezleri ve barınakları kullanılamaz hale getirildi. Lojistik desteğin kesilmesi, terörle mücadelede siyasi kararlılık, yurt içinde ve dışında sürekli ve etkili operasyonlar, lider kadrolarının etkisiz hale getirilmesi için girişimler, bölge halkının gönlünü kazanacak sıcak ilgi, Türkiye'nin batısı ve doğusundaki vatandaşları bir araya getirecek etkin projeler ve sivil toplum örgütlerinin gönüllü katkıları ve ödül yöntemi ile örgüt tükenme noktasına geldi.

Sabah

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