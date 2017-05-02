02 Mayıs 2017 Salı6 Şaban 1438
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CHP'li vekil Mehmet Bekaroğlu fena yakalandı! Özür diledi

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Mehmet Şimşek'in Alman maliye bakanı Wolfgang Schaeuble ile çekilmiş fotoğrafı üzerinden AK Parti'yi eleştiren CHP'li Bekaroğlu cehaletinin kurbanı oldu.
CHP'li vekil Mehmet Bekaroğlu fena yakalandı! Özür diledi
CHP'li vekil Mehmet Bekaroğlu fena yakalandı! Özür diledi CHP'li vekil Mehmet Bekaroğlu fena yakalandı! Özür diledi CHP'li vekil Mehmet Bekaroğlu fena yakalandı! Özür diledi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in, Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schauble ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan CHP'li Mehmet Bekaroğlu, Şimşek'in eğilmiş olması üzerinden AK Parti eleştirisi yaptı. Bekaroğlu, fotoğrafın altına "Maliye Bakanları; biri Alman biri Türk. Ecevit'in hasta haliyle ABD Başkanı ile resmini yıllardır diline dolayanlara" diye yazdı.

CEHALETİNİN KURBANI OLDU

Bekaroğlu fotoğraf üzerinden eleştiri yaparken unuttuğu bir şey vardı, o da Alman Bakan'ın tekerlekli sandalye kullandığıydı. Şimşek'in yaptığı ise tamamen insani bir hareketti. Paylaşımına gelen yorumlar sonrası hatasını fark eden Bekaroğlu, paylaşımını kaldırıp, özür diledi.

Bekaroğlu, "Alman Bakan'ın engelli olduğunu bilmemek benim için bir eksiklik, özür diliyor, paylaşımı kaldırıyorum. Gerçekten çok mahçup oldum, tekrar tekrar özür dilerim..." dedi.

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