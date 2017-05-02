Bin 200 terörist Kerkük'e saldırı hazırlığında!

DEAŞ iki haftadır Kerkük’e saldırı hazırlığı yapıyor. Rakka’dan lojistik destek alan örgütün Havice'ye bin 200 kadar terörist sevk ettiği ve etrafa hendek kazdığı belirtiliyor.

Irak ordusunun ve Haşdi Şabi gibi Şii terörist grupların geçtiğimiz ekimden bu yana Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'da DEAŞ'e yönelik sürdürdüğü operasyonlar hala şiddetli bir şekilde devam ederken, terör örgütünün yönünü bir kez daha Kerkük'e çevirmeye hazırlandığı bilgileri sahadan geldi.

HENDEKLER KAZILIYOR

İki haftadan bu yana ilçenin Irak sınırları içindeki güney, doğu ve kuzey mahallerine hızla hendekler kazmaya başladığı ortaya çıkan örgütün, ilçeden çıkışları yasakladığı ve Suriye sınır hattında ciddi bir silah yığınağı yaptığı da belirtiliyor. Diğer taraftan, tamamı sünni Araplardan oluşan ilçede korkulu bir bekleyişin hakim olduğu kaydediliyor.

RAKKA'DAN VE MUSUL'DAN TAKVİYE

Son üç haftada Musul'dan büyük oranda çekilen DEAŞ, kendileri için psikolojik öneme sahip ve örgüt lideri Bağdadi'nin sözde halifeliğini ilan ettiği El Nuri camiinin Irak Ordusunun eline geçmesi ile Irak'da da yer altına girmeye başladı. Musul ve Irak'dan çekilen örgütün Kerkük'e saldırı için Havice kasabasında mevzilenmeğe başladığı öğrenildi. DEAŞ'in Havice yapılanmasına Rakka'dan destek geldiği ve iki haftada bin 200 DEAŞ'lı teröristin Havice'ye geçtiği kaydediliyor.

TEDBİRLER YETERSİZ

Geçtiğimiz ekimdie de Hewice'yi üs olarak kullanan DEAŞ, Kerkük kent merkezine sızmış ve üç gün süre ile Kerkük kent merkezinde çatışmalar yaşanmıştı. Bölgedeki mahalli emniyet kaynakları, en az 25 DEAŞ'lı teröristin kent merkezine sızdığını ve muhtemel bir çatışma esnasında her etnik mezhep grubunun kendi mahallesini koruma içgüdüsü ile hareket edeceğini vurguluyor.

HAŞDİ ŞABİ VE PKK HAZIR BEKLİYOR

Daha önceki DEAŞ saldırılarında Kerkük kent merkezine giren PKK ve Haşdi Şabili teröristlerin Tuz ve Tavuk bölgelerinde muhtemel DEAŞ saldırısı durumunda hazır bekledikleri haberleri gelirken, DEAŞ'ın daha önce olduğu gibi müdafaanın en zayıf olduğu sünni Türkmen mahalleleri yolunu kullanarak kentte girebileceği tahmini dile getiriyor.

YENİ ŞAFAK