02 Mayıs 2017 Salı6 Şaban 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:14Güneş 05:54Öğle 13:08İkindi 16:57Akşam 20:09Yatsı 21:41
    • 20°C Adana
    • 19°C Adıyaman
    • 15°C Afyon
    • 13°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 17°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 95.228 0.61
  • Altın: 142,634 -0.68
  • Dolar: 3,5338 -0.48
  • Euro: 3,8542 -0.43

Kritik rakam açıklandı! Türkiye'nin açığı...

»
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, nisanda ihracat 12 milyar 833 milyon dolar, ithalat ise 17 milyar 744 milyon dolar oldu.
Kritik rakam açıklandı! Türkiye'nin açığı...
Kritik rakam açıklandı! Türkiye'nin açığı... Kritik rakam açıklandı! Türkiye'nin açığı... Kritik rakam açıklandı! Türkiye'nin açığı...

Bakanlığın, nisan ayına ilişkin dış ticaret, şirket ve esnaf geçici idari verilerine ilişkin bülteni yayımlandı.

Buna göre, nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat, yüzde 7,38 artarak 12 milyar 833 milyon dolara çıktı. İthalat ise yüzde 9,58 yükselerek 17 milyar 744 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret hacmi, bu dönemde yüzde 8,65 artışla 30 milyar 577 milyon doları buldu.

DIŞ AÇIK YÜKSELDİ

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 15,77 yükselerek 4 milyar 910 milyon dolar oldu.

Nisanda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 72,3 olarak gerçekleşti. Bu oran, geçen yılın aynı ayında yüzde 73,8 düzeyindeydi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kritik rakam açıklandı! Türkiye'nin açığı...Kritik rakam açıklandı! Türkiye'nin açığı...Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, nisanda ihracat 12 milyar 833 milyon dolar, ithalat ise 17 milyar 744 milyon dolar oldu.
Milyonlara müjde! Çifte indirim geliyorMilyonlara müjde! Çifte indirim geliyorBu gece yarısından itibaren benzinde 11 kuruş, otogazda 10 kuruş indirim yapılacak.
İş hayatında devrim gibi değişiklikler geliyorİş hayatında devrim gibi değişiklikler geliyorKadın çalışanın hayatını kolaylaştırmak için harekete geçen hükümet, devrim niteliğinde adımlar atıyor.
Resmen açıklandı! Dünya devi üretimi durduruyorResmen açıklandı! Dünya devi üretimi durduruyorMicrosoft'un yılın ilk çeyreğindeki satışlarda dibi gören Windows Phone’tan vazgeçmeye hazırlandığı, şirketin yatırım raporuyla da doğrulandı.
İlk Türk helikopteri görücüye çıkıyorİlk Türk helikopteri görücüye çıkıyor‘İlk Türk helikopteri’ T-625, İstanbul’da 9 Mayıs’ta kapılarını açacak IDEF Savunma ve Havacılık Fuarı’nda kamuoyunun önüne çıkacak.
Erdoğan'ın mesajı sonrası hemen harekete geçtilerErdoğan'ın mesajı sonrası hemen harekete geçtilerCumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hindistan’da verdiği ‘düğün’ mesajı, 10 milyar dolarlık Hint düğün pazarından pay almak isteyen Türk firmalarını harekete geçirdi. Temaslar başlıyor...
  • TMSF, Kanton Metal'i satışa çıkardı02 Mayıs 2017 Salı 08:25
  • Türkiye'deki çöplere talip oldular02 Mayıs 2017 Salı 08:04
  • ABD'de 24 yıl sonra bir ilk02 Mayıs 2017 Salı 08:03
  • Suudiler tadına bayıldı! Tonlarca istiyorlar01 Mayıs 2017 Pazartesi 15:50
  • Berat Albayrak'tan 1 Mayıs mesajı01 Mayıs 2017 Pazartesi 15:00
  • İstanbul'da şov sona erdi! İşte ziyaretçi sayısı01 Mayıs 2017 Pazartesi 14:59
  • Bebek arabasında yerli ürünün payı arttı01 Mayıs 2017 Pazartesi 14:58
  • Türkiye'nin enerji ithalatı arttı01 Mayıs 2017 Pazartesi 14:57
  • Dolarda düşüş devam ediyor01 Mayıs 2017 Pazartesi 14:56
  • Devletten muhtarlara müjdeli haber01 Mayıs 2017 Pazartesi 14:55
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri