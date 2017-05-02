MHP lideri Devlet Bahçeli konuşuyor

İşte o konuşmadan satır başları:



Türkiye ile uğraşmak ihanet borsasında karlı bir yatırım olduğundan bundan pay kapmak için çok sayıda hain sıraya girmiştir. Biz bu hain lobisini biliyoruz.Bitkin, bezgin ve iç bunalıma hapsolmuş bir Türkiye bekliyorlar. Karşımızdaki tehditlerde azaltma değil, devamlı artık ve yükseliş söz konusu. Türkiye'nin önünde 5 aşamalı bir gündemi vardır.



Birinci olarak terörle mücadelenin çok etkin ve kararlı olarak devamı şarttır.



İkinci Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş için uyarlama ve ayar işlemlerin yapılmalı. Üçüncü olarak, vatandaşlarımızın umutla beklediği sosyal ve ekonomik reformlar hayata geçirilmeli.



Dördüncü olarak, AB ile ilişkiler yay gibi gerildi, Türkiye yalnızlığa itiliyor. Siyasi denetim kararı skandal niteliktedir. AKPM'de oy kullanan HDP'li iki üyenin karara destek vermesi bir diğer alçaklık ve ahlaksızlıktır.AB ülkelerinin kronikleşmiş Türkiye karşıtlığı kabul edilemez. Türkiye'ye parmak sallamak kimsenin harcı olamaz. AB önce kendi işine bakmalı, kendi derdine yanmalıdır. Ne zaman Türkiye zora girse alkışlayanlar Avrupa'dadır. İnsan hakları diyorlar oysa insanlığı hiç bilmiyorlar.



Beşinci gündemimiz ise, Adalet ve ahlaki anlamda yapılacak kalıcı düzenlemelerdir. Türkiye şu anda maliyeti çok ağır terörle mücadele sürecindedir. FETÖ virüsü her yere bulaşmıştır. Karşımızdaki tablo dehşet verici.m 81 ilimizde düzenlenen operasyonlarda toplamda 7 bin kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. Buradan hükümete bir kez daha sesleniyorum, FETÖ'nün ucu nereye kadar uzanıyorsa oraya kadar gidilmeli ve kökü kazınmalıdır.

Ayrıntılar geliyor..