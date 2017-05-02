Ünlü oyuncudan kötü haber

Ses sanatçısı Onur Akay Instagram'da usta oyuncunun karaciğer nakline ihtiyacı olduğunu ve donör arandığını duyurdu.

Akay'ın yaptığı paylaşım şöyle; "Lütfen paylaşalım! Durum tahmin edebileceğinizden bile çok çok acil! O tiyatronun usta ismi… Ama onu daha çok Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı İbrahim Velid karakteriyle tanıyorsunuz. 55 yaşındaki usta oyuncumuz Payidar Tüfekçioğlu, Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde yatıyor ve çok acil karaciğer nakline ihtiyacı var. Usta oyuncumuz için acil, A veya 0 Rh pozitif veya negatif kan grubuna sahip donör aranıyor! Dualarınızı eksik etmeyin."