İbrahim Erkal'dan üzücü gelişme

Ünlü sanatçının nakil sonrasında yapılan ilk değerlendirmesinde bilincinin kapalı, tansiyon ve nabız gibi hayati fonksiyonlarının düzensiz olduğu tespit edildi.

18 gündür yoğun bakımda tedavisi süren İbrahim Erkal, ailesinin talebi üzerine ileri tetkik ve tedavilerinin yapılabilmesi amacıyla önceki gün Sabah saatlerinde bulunduğu özel hastaneden alınarak Ümraniye eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

İbrahim Erkal’ın durumunda geçen 2 günlük sürede herhangi bir değişim olmadı. Sanatçının tedavisinin yoğun bakım şartlarında sürdürülmesine karar verilirken, şu an için ek bir cerrahi girişim planlamasının bulunmadığı ve sanatçının yakınlarının konu hakkında bilgilendirildiği öğrenildi.