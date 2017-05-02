Gümrük muhafazadan 'yeni imaj' talebi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, geçen hafta bakanlığın il müdürlerini, toplayarak sorunlarını dinledi. Gümrük muhafaza personel, lacivert olan üniformalarının yenilenmesini talep etti.

Muhafaza memurları, üniformalarınının zabıtalarla karıştırıldığını belirterek bu nedenle mağduriyet yaşadıklarını kaydetti. Ekipler, esnaf ve pazarcının 'zabıta geliyor' diyerek kendilerinden kaçtığını anlattı.

ANKETLE SORULACAK

Bu talep üzerine Bakan Tüfenkci, modacılarla görüşülmesi, daha estetik ve şık üniformalar tasarlanması talimatı verdi.

Talimatların ardından bakanlık modacılarla irtibata geçerek, kadın ve erkek gümrük muhafaza elemanları için ayrı ayrı tasarım yaptırılması hazırlıklarına başladı. Yeni renk ve model seçenekleri personele gönderilerek anketlerle görüşleri sorulacak. Bakanlık, yeni üniformalar için bütçe de ayıracak.