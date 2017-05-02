02 Mayıs 2017 Salı6 Şaban 1438
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Bunu yapmayan yandı! 50 bin lira cezası var

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Tavan fiyatın hayata geçmesinin ardından çeşitli bahanelerle vatandaşa zorunlu trafik sigortası yapmayan şirketler, ağır para cezaları ile karşılaşacak.
Bunu yapmayan yandı! 50 bin lira cezası var
Bunu yapmayan yandı! 50 bin lira cezası var Bunu yapmayan yandı! 50 bin lira cezası var Bunu yapmayan yandı! 50 bin lira cezası var

Sigorta yapmayan şirketler, suç duyurusunda bulunan her bir vatandaş başına 5 bin liradan 50 bin liraya kadar ceza ödemek zorunda kalabilecek.

"Sigortacılık Kanunu'nun 13'üncü maddesinde 'Sigorta şirketleri, faaliyet gösterdiği sigorta branşlarının kapsamında bulunan zorunlu sigortaları yapmaktan kaçınamaz" denirken "Sigortacılar Birliği'nin bu madde uyarınca aldığı karar ve tedbirlere zamanında ve tam olarak uymayan üyeler hakkında Yönetim Kurulunca beş bin Türk Lirasından elli bin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanır" yazılıyor.

3-5 YIL ARASI HAPİS CEZASI

Yine Sigortacılık Kanunu'na göre ruhsat almadan risk üstlenmek suretiyle sigortacılık faaliyetinde bulunan veya ticaret unvanlarında ya da her türlü belgeleri yahut ilan ve reklamlarında veyahut kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda bu Kanunda belirtilen kuruluşların adını kullanan, bu Kanunda düzenlenen faaliyetlerde bulundukları izlenimini yaratacak söz ve işaretleri kullanan gerçek kişiler ve tüzel kişilerin yetkilileri, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ve altı yüz günden az olmamak üzere bin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılacak.

Meslekten çıkan bir daha bu işi yapamaz

Hakkında meslekten çıkarma kararı verildiği halde tüzel kişi sigorta eksperinde denetçi veya temsile ve ilzama yetkili olarak çalışanlar ve bu kişileri çalıştıranlar ile hakkında meslekten çıkarma kararı verildiği halde tüzel kişi sigorta acentesinde denetçi veya temsile ve ilzama yetkili olarak çalışanlar ve bu kişileri çalıştıranlar bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası ve üçyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılacak.

Yeni Şafak

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