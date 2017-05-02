CHP'de isyan çıktı! İşte Kılıçdaroğlu'na karşı aday olacak isim

CHP'de referandum sonrası sular durulmuyor. CHP'de muhalif kanadın önemli isimlerinden Fikri Sağlar, 'Her türlü göreve hazırım' diyerek genel başkanlığa adaylık sinyali verdi. Sağlar Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.

Sağlar, Kılıçdaroğlu'nu "Parti Meclisi'nde (PM) herhangi bir karar alınmasına izin vermiyor. 6-7 saat tartışıyoruz ancak o, kulağına kim ne fısıldıyorsa kararını ona göre veriyor" diyerek eleştirdi.

Sağlar şöyle konuştu: "CHP artık karar almak ve uygulamak zorundadır. Karar veremeyenlerin yerine karar vereceklerle yürümek zorundadır. Çünkü artık fedakarlık bitti. Bütün gemiler yakıldı.''

Referandum sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı birleşen muhalif kanadın öne çıkan isimlerinden Fikri Sağlar, Akşam gazetesinden Ercan Öztürk'e açıklamalarda bulundu. Sağlar'ın açıklamaları şöyle:

DOĞU BİZE SİTEM ETTİ

Referandum süresince Kars’tan başlayarak Ardahan, Iğdır, Hakkari ve Van’a giderek bir çok insanla görüştüm. Oralar bizim bıraktığımız, çekildiğimiz alanlardı. Bize “Neden buralardan çekildiniz?” diyerek sitem ettiler.

ÇATI ADAY İÇİN BEDEL ÖDEMELİLER

2014’teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde partinin hiçbir organına danışılmadan karar vermeden bir çatı adayı belirlendi. Bu çatı adayı da partiyle hiç alakası olmayan, ilişkisi kurulmayan bir isimdi. Eğer partinin kurumlarına, örgütüne, grubunu, parti meclisine danışılarak karar verseydi CHP’yi kapsayan bir aday olurdu. Çatı aday bize zorla dayatıldığı için de örgüt sokakta zorunlu olarak destek verdi. Ekmeleddin İhsanoğlu ismini kimin çıkardığını partinin PM üyesi olmama rağmen bilmiyorum. Bu ismi ortaya çıkaranların ve arkasından gidenlerin bedel ödemesi gerekiyor.

CHP LİDER PARTİSİ DEĞİLDİR

Üstteki yapının değişmesi lazım. Bunu yapabilmek için düzenlemeye ihtiyaç var. CHP lider partisi değil, kadro partisidir. Son 10 yıla baktığımızda CHP lider partisi haline getirilmeye çalışılıyor. Partide tek adamlılığı değiştirmemiz gerekiyor. Söylediğinizde samimi olmadığınızı toplum görürse size güvenmez. Kılıçdaroğlu referandum kampanyasında 'tek adama karşıyız' propagandası yaptı ama kendisi tek adam oldu! Bu şuna benziyor; kadına şiddete karşı çıkıyorsun. Eylemler yapıyorsun ama eve gidip karını dövüyorsun.

KENDİSİ DE ADAY OLABİLİR, KARAR ONUN!

Biz bu toplantılarda Olağanüstü Kurultay talebini yaptık. Bundan sonra Kemal Bey kurultay çağrısı yapmalıdır. Kemal Kılıçdaroğlu’nun büyüklüğü, zarifliği buradadır. Yeni bir yola yürümek için Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultay çağrısına ihtiyaç vardır. Aday olabilir. Güvenoyu almak zorundadır. Parti en azından yeni bir yönetimle yola devam eder. Kurultayın iradesi en doğru kararı verir. Aday olup olmaması kendisinin vereceği bir karardır. CHP karar vermeli ve yola yürümelidir.

HER TÜRLÜ GÖREVE HAZIRIM

Benim aday olmak gibi bir talebim yok. Bu sonra verilecek bir karardır. 35 yıllık siyasi birikimimle bu uyarıları yapıyorum, önerilerde bulunuyorum. Bunun için her türlü göreve de hazırım. CHP bütün kimliklerden oy almalıdır. Kıyılara sıkışmış bir parti olmaktan çıkmalıdır. CHP içerisinde yurtsever insanlar, solcular olmalı. Bundan sonra bu kucaklamayı genişleteceklerin partisi haline gelmelidir.

KULAĞINA NE FISILDANIRSA ONU YAPIYOR

Kemal Kılıçdaroğlu, PM'de herhangi bir karar alınmasına izin vermiyor. 6-7 saat tartışıyoruz ancak o, kulağına kim ne fısıldıyorsa kararını ona göre veriyor. 19 Aralık’ta Aylin Nazlıaka, Kılıçdaroğlu’na giderek “Atatürk portresini indiren kişi budur” demiş. 7 Şubat’ta PM’yi toplayıp Aylin Nazlıaka’nın partiden ihracı için bize geldi. Aradan 45 gün geçmiş ve biliyorsun. Bu kişileri çağırıp yüzleştirmiyorsun. Bizleri saatlerce tartıştırıyorsun.

KRİZ YARATAN AÇIKLAMALAR ZAYIF KADRONUN İŞİ

Atatürk portresi, Hüsnü Bozkurt’un söylediği ‘Denize dökeriz’ sözü ve son olarak ‘Sine-i millet’ açıklamasının dallanıp budaklanmasının nedeni kriz yönetilememesidir. Kadro ve anlayış iyi değilse kriz yönetemezsiniz. Kadro ve anlayış çok zayıf.

ARTIK FEDEKARLIK OYK GEMİLERİ YAKTIK

CHP tabanı, eşitlik olsun, barış olsun diye önden gidiyor. CHP yönetimi de onların eteklerine tutunarak arkadan geliyor. Partinin bundan da kurtulması gerekiyor. Bugüne kadar fedakarlık yaparak buralara geldik. Artık fedakarlık yapmayacağız, olağanüstü bir kurultay gerekiyor. Olağanüstü kongre CHP’ye zaman kaybettirir. Onun için bir an önce olağanüstü kurultay yapılmalı.

ZAMAN KAYBEDEMEYİZ

PM’de bunları konuştuk. Önce PM ve milletvekilleri toplandı. Daha sonra il başkanları. Sonra da belediye başkanları toplanacak ve artık bir karar alınacak. CHP artık karar almak ve uygulamak zorundadır. Karar veremeyenlerin yerine karar vereceklerle yürümek zorundadır. Çünkü artık fedakarlık bitti. Bütün gemiler yakıldı."