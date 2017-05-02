Abdullah Gül ile Ahmet Davutoğlu'nun durumu belli oldu

İşte Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin "AK Parti’de yeni dönemin perde arkası" başlıklı yazısı..

AK Parti’de dün birbiri ardına toplantılar yapıldı.

MYK ve MKYK’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partiye üyeliği onaylandı ve 21 Mayıs’ta olağanüstü kongre kararı alındı. Akşam ise Bakanlar Kurulu toplantısı vardı.

Olağanüstü kongre kararının alındığı MKYK toplantısında Teşkilat Bakanı Mustafa Ataş ile Genel Sekreter Abdulhamit Gül, kongre hazırlıklarını yürütmekle görevlendirildi.

Toplantıların perde arkasına gelince, Başbakan Binali Yıldırım, MKYK’da çok önemli bir konuşma yapıyor. Başbakan sözlerine, “Tarihe tanıklık ediyoruz” diye başlıyor. MKYK üyelerine şimdiye kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, “16 Nisan referandumunu başarılı bir şekilde geçirdik. Bu başarı hepimizin” diyor. Başbakan, “Milletimiz cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini yüzde 51.4’le onayladı. Milletin kararıyla yeni bir yönetim modeline geçtik. İnşallah yeni dönemde de bu başarılarımız sürecek. 2 yıllık bir geçiş süreci. Geçiş süreci çok önemli. Bu süreç aynı zamanda hepimize büyük sorumluluklar yüklüyor. Hepimiz bu geçiş sürecinde görev üstleneceğiz ve canla başla çalışacağız. Yeni modelin Türkiye için çok büyük kazanımları olacağına inanıyorum” diye konuşuyor.

BAŞBAKAN’IN ESPRİLERİ

Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanı olarak MKYK toplantısına son kez başkanlık etmesine rağmen buruk bir görüntü çizmiyor. Tam aksine yaptığı esprilerle ortamı rahatlatıyor.

“Bundan sonra bu kadar rahat olmayacak. Daha ciddi olacak. O nedenle bu toplantının tadını çıkarın” diyor. MKYK üyeleri, “Sayın Genel Başkanım” diye söze başlayınca, “Onu bir daha söyle. Kulağa çok hoş geliyor” diye araya giriyor.

Bu arada MKYK üyelerinin bazıları attıkları imzanın fotoğrafını çekip, sosyal medya hesabında yayınlamak istiyor. İmzaların sosyal medya hesabında yayınlanmaması yönünde uyarıda bulunması için Başbakan’ın önüne bir not gidiyor. Binali Yıldırım tam aksine yayınlanmasını istiyor. “Tarihi bir karara imza attılar, onu paylaşsınlar” diyor. Ardından da “Bu heyet tarihi bir başarıya imza attı. Siz tarihi bir sorumluluğu yerine getirdiniz” diye ekliyor.

Toplantıda MKYK üyeleri de söz alıp değerlendirmeler yapıyor. Yaşar Karayel, “Tarihe hep birlikte tanıklık ediyoruz. AK Parti kurulduğu günden bu yana değişiğimin ve özgürlüklerin partisi oldu. İnşallah bundan sonra da 2002’deki kuruluş felsefemize uygun olarak çalışacağız, yine özgürlüklerin ve değişimin adresi olmaya devam edeceğiz” diyor. Çarpıcı bir konuşma Burhan Kuzu’dan geliyor. Burhan Hoca, “Benim sevincim daha fazla, çünkü ben 40 yıldır bu sistemi savundum. Bu sistemin kabul edildiğini görmekten dolayı mutluyum” diyor.

GÜL VE DAVUTOĞLU KATILACAK MI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti Genel Başkanı olmasıyla birlikte,‘İkinci Erdoğan’ dönemi başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partiye üye olacağı toplantıya, Kurucular Kurulu üyeleri de davet edildi. Tabii gözler 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü arayacak. MKYK toplantısı bittiği andan itibaren “Abdullah Gülgelecek mi” sorusunun cevabı arandı. Öncelikle Abdullah Gül, AK Parti’nin resmi kurucu üyesi değil. AK Parti’nin kuruluşunda milletvekilleri kurucu yapılmamıştı. Ama Gül ile ilgili şöyle bir farklı durum var. Bir süre “Kurucular Kurulu üyesi”olarak yer aldığı listeden Cumhurbaşkanı seçilince ismi çıkarılmış. Abdullah Gülgibi AK Parti’yi kuran üç isimden biri olan, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yapmış birine üyeliği sorulmaz ama Abdullah Bey, cumhurbaşkanlığı görevinden sonra AK Parti’ye üye olmadı.

Ama referandumdan bu yana süren tartışmalar nedeniyle, Abdullah Gül konusu mercek altına alınacak. Ama cumhurbaşkanlığına veda ettiği günden bu yana hiçbir siyasi toplantıya katılmayan Abdullah Gül’ün gelmesi beklenmiyor.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ise toplantıya katılması bekleniyor. Davutoğlu 16 Nisan gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayıp ilk tebrik eden isimlerden biriydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Ağustos 2014 tarihinden sonra AK Parti Genel

Merkezi’ne ilk kez gelecek. Tören saat 13.00’te başlayacak. Sade bir tören düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım kürsüye birlikte çıkacaklar. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partiye üyelik formu imzalanacak. Böylece, ‘efsane geri dönecek’. Bir balkon konuşması düşünülmüyor. Erdoğan, kısa ama önemli bir konuşma yapacak.

Yeni dönemin ipuçlarını verecek.