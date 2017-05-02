02 Mayıs 2017 Salı6 Şaban 1438
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Bahçeli son noktayı koydu: MHP'ye bakanlık verilecek mi?

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MHP grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Devlet Bahçeli 'MHP'ye Bakanlık verilecek' iddialarını net bir şekilde yalanladı.
Bahçeli son noktayı koydu: MHP'ye bakanlık verilecek mi?
Bahçeli son noktayı koydu: MHP'ye bakanlık verilecek mi? Bahçeli son noktayı koydu: MHP'ye bakanlık verilecek mi? Bahçeli son noktayı koydu: MHP'ye bakanlık verilecek mi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında 16 Nisan'da yapılan referandumdan sonra yaşanan tartışmalara değerlendirdi. MHP'de fire verildiği iddialarının ortaya atıldığını hatırlatan Bahçeli resti çekerek, "Neymiş, MHP yarılma ile karşı karşıyaymış. Bunların savurduğu palavradır. Bunu kanıtlamayan alçaktır, şerefsizdir. Hodri meydan." diye konuştu.

Grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Bahçeli MHP'li bakan iddialarına net bir dille cevap verdi. Bahçeli, "Bu tamamen yanlış bir kanaattir. MHP'yi başka bir zeminde tartışmaya açmaktır. Basın mensubu arkadaşlarımızı dürüst ve ilkeli olmaya çağırıyorum. 65. Hükümet görevinin başındadır. Burada yapılacak değişiklik AKP'lilere aittir. Cumhurbaşkanı partisine tekrar dönmektedir. Ve 21 Mayıs’ta da büyük kurultaylarını toplayacaklardır.Bu onların işidir. Hükümette görev alacağız, bunun için kriterlerimiz şunlardır gibi haberlerin aslı yoktur. " ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Teklif gelirse kesinlikle kabul etmeyeceğiniz anlamına mı geliyor" sorusuna ise  "Kesinlikle çok doğru söylediniz, MHP başka partilerin gediğini kapatmaz. Bize AK Parti'den bir teklif gelmedi" diye cevap verdi. Bahçeli 'Başkan adayı olacak mısınız' sorusuna ise 'Siz çok ileri görüşlü bir insansınız' şeklinde cevap verdi.

İşte Bahçeli'nin grup toplantısından satır başları

"Türkiye ile uğraşmak ihanet borsasında karlı bir yatırım olduğundan bundan pay kapmak için çok sayıda hain sıraya girmiştir. Biz bu hain lobisini biliyoruz.Bitkin, bezgin ve iç bunalıma hapsolmuş bir Türkiye bekliyorlar. Karşımızdaki tehditlerde azaltma değil, devamlı artık ve yükseliş söz konusu. Türkiye'nin önünde 5 aşamalı bir gündemi vardır. Bunların üstesinden gelmek artık milli sorumluluktur.

Birinci olarak terörle mücadelenin çok etkin ve kararlı olarak devamı şarttır. 

İkinci Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş için uyarlama ve ayar işlemlerin yapılmalı. 

Üçüncü olarak, vatandaşlarımızın umutla beklediği sosyal ve ekonomik reformlar hayata geçirilmeli. 

Dördüncü olarak, AB ile ilişkiler yay gibi gerildi, Türkiye yalnızlığa itiliyor. Siyasi denetim kararı skandal niteliktedir. AKPM'de oy kullanan HDP'li iki üyenin karara destek vermesi bir diğer alçaklık ve ahlaksızlıktır.AB ülkelerinin kronikleşmiş Türkiye karşıtlığı kabul edilemez. Türkiye'ye parmak sallamak kimsenin harcı olamaz. AB önce kendi işine bakmalı, kendi derdine yanmalıdır. Ne zaman Türkiye zora girse alkışlayanlar Avrupa'dadır. İnsan hakları diyorlar oysa insanlığı hiç bilmiyorlar.

Beşinci gündemimiz ise, Adalet ve ahlaki anlamda yapılacak kalıcı düzenlemelerdir. Türkiye şu anda maliyeti çok ağır terörle mücadele sürecindedir. FETÖ virüsü her yere bulaşmıştır. Karşımızdaki tablo dehşet verici.m 81 ilimizde düzenlenen operasyonlarda toplamda 7 bin kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. Buradan hükümete bir kez daha sesleniyorum, FETÖ'nün ucu nereye kadar uzanıyorsa oraya kadar gidilmeli ve kökü kazınmalıdır. 

CHP VE KADER ORTAĞI HDP...

16 Nisan'da kazanan Türkiye'dir. Evet diyenler kadar hayır diyen vatandaşlarımız da kazanmıştır. CHP'nin freni patlamış kamyon gibi kontrolsüz tavrı kendini küçük düşürmektedir.Müflis CHP öyle bir kısır döngüye düşmüştür ki, YSK kararının, seçim güvenliğine yönelik bir darbe, halkın iradesine yönelik bir kumpas girişimi olduğunu söyleyecek kadar yüzsüzleşmiştir. Sandıkta kaybedenlerin milletimizin hür iradesiyle verdiği kararı çarpıtmaya çalışması hezeyandır. CHP ve kader ortağı HDP ne yaparsa yapsın hükümet sistemi değişmiştir.  

HODRİ MEYDAN! KANITLAMAYAN ŞEREFSİZDİR

Bazı sözde araştırma şirketleri 16 Nisan sonuçlarına atlamış, partimize oy veren kardeşlerimizin 3'te 2'sinin Hayır dediklerini açıkladı. Bunların savurduğu palavradır. MHP'ye oy veren kardeşlerimizin hangi oranda Evet, hangi oranda Hayır dediğini ispatlamayan, alçaktır, şerefsizdir. Hodri meydan. Bizim alnımız açık, sözümüz doğrudur. MHP 16 Nisan'da Evet demiştir. 

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