Arsenal'de Mesut Özil depremi!

Arsenal ile 2018 yılında sözleşmesi sona erecek olan Mesut Özil, İngiliz kulübünün ilk teklifini reddetti.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Arsenal, 28 yaşındaki Mesut Özil'e haftada 300 bin euroluk bir sözleşme teklifinde bulundu ancak yıldız futbolcu teklifi reddetti.

350 BİN EURO İSTİYOR

Mesut Özil'in Arsenal'den en az haftada 350 bin euro istediği ve görüşmelerin sezon sonunda yapılması istediği kaydedildi.

Real Madrid'den 2013 yılında Arsenal'e 47 milyon euro karşılığında transfer olan Mesut Özil, bu sezon 38 maçta 11 gol attı ve 11 asist yaptı.

CAMPBELL: "TEK SIKINTI PARA"

Sol Campbell, Mesut Özil ile görüşmelerin olumlu geçtiğini belirterek, "Taraflar arasındaki görüşmeler çok sıcak ancak tek sıkıntı para. Arsenal'in biraz yukarı çıkması, Mesut'un biraz aşağı inmesi durumunda anlaşma sağlanacak. Çünkü, Mesut Asenal'de devam etmek, Arsenal'de Mesut'u tutmak istiyor." ifadelerini kullandı.