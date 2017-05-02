Tudor'dan eleştirilere cevap!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bursaspor'u 5-0'lık skorla yendi. Bu galibiyet aynı zamanda Sarı Kırmızılılar'ın uzun bir süre sonra rahat nefes almasını sağladı.

Mücadele sonrası basın toplantısında soruları cevaplayan Igor Tudor, eleştirilere cevap verdi.

İşte Hırvat teknik adamın maç sonu açıklamaları;

"Aldığımız galibiyetten dolayı çok, çok mutluyum. Galatasaray'ın gerçek yüzünü gösterdiler. Geçen hafta kazanmamız lazımdı, bugün de o maçtaki ruhu gösterdik. Bu ruhu önümüzdeki 5 maça da taşımamız lazım. Başakşehir maçından sonra önemli değişiklikler oldu. Bunlar kulüp içinde kalması gereken konular. Sahada da hissedildi."

"Herkes futbolu konuşabiliyor. Futbolun içinde hiç olmasalar da, kendilerini inandırarak konuşuyorlar. Dışarıdaki insanlar, kulübün içinde ne olduğunu bilmiyor. Konuşmaya gelene kadar, böyle devam eder."