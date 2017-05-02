02 Mayıs 2017 Salı6 Şaban 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:14Güneş 05:54Öğle 13:08İkindi 16:57Akşam 20:09Yatsı 21:41
    • 24°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 19°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 20°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 22°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 95.161 0.53
  • Altın: 142,785 -0.57
  • Dolar: 3,5377 -0.37
  • Euro: 3,8611 -0.25

Tudor'dan eleştirilere cevap!

»
Tudor'dan eleştirilere cevap!
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Bursaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Tudor'dan eleştirilere cevap! Tudor'dan eleştirilere cevap! Tudor'dan eleştirilere cevap!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bursaspor'u 5-0'lık skorla yendi. Bu galibiyet aynı zamanda Sarı Kırmızılılar'ın uzun bir süre sonra rahat nefes almasını sağladı.

Mücadele sonrası basın toplantısında soruları cevaplayan Igor Tudor, eleştirilere cevap verdi.

İşte Hırvat teknik adamın maç sonu açıklamaları;

"Aldığımız galibiyetten dolayı çok, çok mutluyum. Galatasaray'ın gerçek yüzünü gösterdiler. Geçen hafta kazanmamız lazımdı, bugün de o maçtaki ruhu gösterdik. Bu ruhu önümüzdeki 5 maça da taşımamız lazım. Başakşehir maçından sonra önemli değişiklikler oldu. Bunlar kulüp içinde kalması gereken konular. Sahada da hissedildi."

"Herkes futbolu konuşabiliyor. Futbolun içinde hiç olmasalar da, kendilerini inandırarak konuşuyorlar. Dışarıdaki insanlar, kulübün içinde ne olduğunu bilmiyor. Konuşmaya gelene kadar, böyle devam eder."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Umut'tan Trabzon maçı öncesi iddialı sözler!Umut'tan Trabzon maçı öncesi iddialı sözler!Umut Bulut, Kayserispor'un Trabzonspor ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig maçı ile ilgili konuştu.
Lucescu'dan G.Saray açıklamasıLucescu'dan G.Saray açıklamasıZenit'in teknik direktörü Mircea Lucescu, Galatasaray ile görüştüğü konusuna da açıklık getirdi.
Tudor'dan eleştirilere cevap!Tudor'dan eleştirilere cevap!Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Bursaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Mehmet Topal isyan etti! 'Şaka gibi inanamıyorum'Mehmet Topal isyan etti! 'Şaka gibi inanamıyorum'Rize maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mehmet Topal hakem Ali Palabıyık'a isyan etti.
Emre Can'ın müthiş golü galibiyeti getirdiEmre Can'ın müthiş golü galibiyeti getirdiPremier Lig'de Liverpool deplasmanda Watford'u Emre Can'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.
Arsenal'de Mesut Özil depremi!Arsenal'de Mesut Özil depremi!Arsenal ile 2018 yılında sözleşmesi sona erecek olan Mesut Özil, İngiliz kulübünün ilk teklifini reddetti.
  • F.Bahçeli yıldızdan Dick Advocaat'a sitem!02 Mayıs 2017 Salı 11:44
  • Bursa'da gözyaşları ve kırmızı kart isyanı01 Mayıs 2017 Pazartesi 23:58
  • Aziz Yıldırım açıkladı! 'Benden duyun istedim'29 Nisan 2017 Cumartesi 13:07
  • Şaka gibi açıklama! Türkiye'ye vermezlermiş..29 Nisan 2017 Cumartesi 09:04
  • Şehit Kaymakam'ın vasiyeti gerçek oluyor28 Nisan 2017 Cuma 18:50
  • Fikret Orman: Ramazan ayında kutlama yapmam28 Nisan 2017 Cuma 14:41
  • Fenerbahçe vurdu, Yunan başkan yıkıldı!26 Nisan 2017 Çarşamba 15:45
  • Atletico Madrid şoka girdi!26 Nisan 2017 Çarşamba 13:54
  • G.Saray'a Sambacı orta saha geliyor!26 Nisan 2017 Çarşamba 13:52
  • Talisca'dan bomba açıklama! Gidecek mi kalacak mı?26 Nisan 2017 Çarşamba 13:50
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri