Lucescu'dan G.Saray açıklaması

Zenit'in teknik direktörü Mircea Lucescu, Galatasaray ile görüştüğü konusuna da açıklık getirdi.

Rusya Premier Ligi 26. hafta kapanış karşılaşmasında Zenit St. Petersburg, Tomsk deplasmanında üç puanı 2 golle alarak lig sıralamasında ikinci sıraya yükseldi. Maç sonunda açıklama yapan Zenit'in teknik direktörü Mirce Lucescu, Galatasaray ile görüştüğü konusuna da açıklık getirdi.

Trud Stadı'nda oynanan karşılaşmada Zenit'e galibiyeti getiren golleri 35'te Oleg Shatov ve 83'te Danny attı.

Bu galibiyet ile puanını 52'ye yükselten Zenit, dün CSKA Moskova'nın lider Spartak Moskova'ya 2 - 1 mağlup olması ile 2. sıraya yükseldi. Tom Tomsk'un ise bu mağlubiyet ile ligden düşüşüne kesin gözü ile bakılıyor.

Gazetem.ru'da yer alan habere göre karşılaşma sonrası zeminin kötülüğünden şikayet eden Zenit'in Romen çalıştırıcısı Mircea Lucescu, Galatasaray yöneticileri ile görüştüğü haberlerini ise yalanladı. Lucescu, bunun fiziken de mümkün olmadığı belirterek, son dönemlerde sürekli St. Petersburg'da olduğunun altını çizdi.