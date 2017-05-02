İBB'den açıklama! İsmi listeden çıkarıldı

İBB, Wikipedia kurucusu Jimmy Wales'i, World Cities Expo Etkinliği davetli listesinden çıkardı. Wales dün hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada "İstanbul en sevdiğim şehirlerden" demişti.
İBB Basın Danışmanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Wikipedia kurucusu Jimmy Wales, 'World Cities Expo Etkinliği' davetli listesinden çıkartılmış olup karar kendisine iletilmiştir. Kamuoyuna duyurulur."
Türkiye'den dünyanın en büyük internet ansiklopedisi olarak bilinen Wikipedia'ya erişim 29 Nisan'da durdurulmuştu.
İBB daveti bugün geri çekti.