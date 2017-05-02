Ruslar batan geminin peşinde!

Kilyos açıklarında batan Rus istihbarat gemisi “Liman” için Rusya Deniz Kuvvetleri harekete geçti.

İstanbul- Kilyos açıklarında 27 Nisan Perşembe günü Karadeniz'de yaşanan yoğun siste Togo bayraklı canlı hayvan gemisi “Youzarsif” ile çarpışıp ağır yara alan ve 3 saat sonra 18 mil açıkta batan Rus istihbarat gemisi “Liman” için Rusya Deniz Kuvvetlerinin en önemli araştırma ve kurtarma gemisi “Seliger” ve yeni nesil kurtarma gemisi 60 metre uzunluğundaki “ SB-739” gönderildi.

SELGENGER VE SB 739'DA DENEYİMLİ DERİN DENİZ DALGIÇ EKİPLERİ BULUNUYOR

Deniz trafik haritalarında kazının tam bulunduğu 18 mil açıkta enkazın üzerinde duran 60 metre uzunluğundaki tam donanımlı Seliger gemisi 16 gemici ile 9 uzman araştırma görevlisi bulunuyor.Gemide ayrıca askeri personelden oluşan derin deniz dalgıç ekibi de görev yapmakta.

BATAN GEMİDEKİ CİHAZLARA ÖNEM VERİLİYOR,GEREKİRSE TAMAMI ÇIKARILACAK

Rus denizcilik kaynakları gemilerde bulunan ekiplerin Rus istihbarat gemisi “Liman” daki hassas cihazların çıkarılması için çalışacaklarını, derinliğin ve Karadeniz hava koşullarının zorlu olduğunu belirterek gerekirse geminin tamamının çıkarılması üzerine çalışılacağı belirtiliyor. Rus donanmasında görev yapan “Liman” 1990'dan 2010'a kadar Akdeniz’de önemli görevlerde bulundu liman Yugoslavya’ya yapılan NATO askeri operasyonları da Adriyatik Denizi’nden yakından izledi.

ULUSLARARASI SULAR OLDUĞU İÇİN HAKLARI VAR

Bu arada Türk makamları batan Liman istihbarat gemisinin uluslararası sularda olduğu için Rus hükümetinin batığın araştırma ve çıkarmaya hakkı olduğunu, henüz bir yardım talebinde bulunulmadığını ve gemilerin bölge olduğunun bildiğini belittiler.

HASAR 3 SAAT DAYANABİLDİ

27 Nisan’da Kilyos’un 18 mil açığında Togo bayraklı canlı hayvan gemisi Youzarsif ile yoğun siste çarpışan Rus Donanması istihbarat gemisi Liman mürettebatı Kıyı Emniyeti ve Türk donanması tarafından kurtarıldıktan 3 saat içinde saat 14:48 sularında batmıştı.