02 Mayıs 2017 Salı6 Şaban 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:14Güneş 05:54Öğle 13:08İkindi 16:57Akşam 20:09Yatsı 21:41
    • 27°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 18°C Ağrı
    • 24°C Amasya
    • 17°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 29°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 95.000 0.36
  • Altın: 142,482 -0.78
  • Dolar: 3,5379 -0.36
  • Euro: 3,8604 -0.27

Ruslar batan geminin peşinde!

»
Kilyos açıklarında batan Rus istihbarat gemisi “Liman” için Rusya Deniz Kuvvetleri harekete geçti.
Ruslar batan geminin peşinde!
Ruslar batan geminin peşinde! Ruslar batan geminin peşinde! Ruslar batan geminin peşinde!

İstanbul- Kilyos açıklarında 27 Nisan Perşembe günü Karadeniz'de  yaşanan yoğun siste Togo bayraklı canlı hayvan gemisi “Youzarsif” ile çarpışıp  ağır yara alan ve 3 saat sonra 18 mil açıkta batan Rus istihbarat gemisi “Liman” için Rusya Deniz Kuvvetlerinin en önemli araştırma ve kurtarma gemisi “Seliger” ve yeni nesil kurtarma gemisi 60 metre uzunluğundaki  “ SB-739” gönderildi.

SELGENGER VE SB 739'DA DENEYİMLİ DERİN DENİZ DALGIÇ EKİPLERİ BULUNUYOR

Deniz trafik haritalarında  kazının tam bulunduğu 18 mil açıkta  enkazın üzerinde duran 60 metre uzunluğundaki tam donanımlı Seliger gemisi 16 gemici ile 9 uzman araştırma görevlisi bulunuyor.Gemide ayrıca askeri personelden oluşan derin deniz dalgıç ekibi de görev yapmakta.

BATAN GEMİDEKİ CİHAZLARA ÖNEM VERİLİYOR,GEREKİRSE TAMAMI ÇIKARILACAK

Rus denizcilik kaynakları  gemilerde bulunan  ekiplerin Rus istihbarat gemisi “Liman” daki  hassas cihazların çıkarılması için çalışacaklarını, derinliğin ve Karadeniz hava koşullarının zorlu olduğunu belirterek gerekirse geminin tamamının çıkarılması üzerine çalışılacağı belirtiliyor. Rus donanmasında görev yapan “Liman” 1990'dan 2010'a kadar Akdeniz’de önemli görevlerde bulundu liman  Yugoslavya’ya yapılan NATO askeri operasyonları da Adriyatik Denizi’nden yakından izledi.

ULUSLARARASI SULAR OLDUĞU İÇİN HAKLARI VAR

Bu arada  Türk makamları  batan Liman istihbarat gemisinin uluslararası sularda olduğu için Rus hükümetinin batığın araştırma ve çıkarmaya hakkı olduğunu, henüz bir yardım talebinde bulunulmadığını ve gemilerin bölge olduğunun bildiğini belittiler.

HASAR 3 SAAT DAYANABİLDİ

27 Nisan’da Kilyos’un 18 mil açığında  Togo bayraklı  canlı hayvan  gemisi Youzarsif ile yoğun siste çarpışan Rus Donanması istihbarat gemisi Liman mürettebatı  Kıyı Emniyeti ve Türk donanması tarafından kurtarıldıktan 3 saat içinde saat 14:48 sularında batmıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye açıklaması: AB rüyası sona ermiştir!Türkiye açıklaması: AB rüyası sona ermiştir!Avrupa Birliği’nde Müzakerelerden Sorumlu Komisyon Üyesi Johannes Hahn Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hahn ‘Türkiye için AB yolunun sona erdiğini’ söyledi.
Barzani meydanı boş buldu! Azdıkça azıyorBarzani meydanı boş buldu! Azdıkça azıyorIrak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Irak’ta bağımsız Kürt devleti kurmanın zamanının geldiğini iddia etti.
Ruslar batan geminin peşinde!Ruslar batan geminin peşinde!Kilyos açıklarında batan Rus istihbarat gemisi “Liman” için Rusya Deniz Kuvvetleri harekete geçti.
Uzaya ilk kez ABD için gönderildi!Uzaya ilk kez ABD için gönderildi!Uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX, ilk kez uzaya ABD ordusu için casus uydu gönderdi.
Erdoğan ziyareti Hint basınında!Erdoğan ziyareti Hint basınında!Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hindistan'a gerçekleştirdiği iki günlük ziyaret Hindistan basınında geniş yankı uyandırdı.
Bin 200 terörist Kerkük'e saldırı hazırlığında!Bin 200 terörist Kerkük'e saldırı hazırlığında!DEAŞ iki haftadır Kerkük’e saldırı hazırlığı yapıyor. Rakka’dan lojistik destek alan örgütün Havice'ye bin 200 kadar terörist sevk ettiği ve etrafa hendek kazdığı belirtiliyor.
  • Trump: Onunla buluşmaktan onur duyarım02 Mayıs 2017 Salı 08:32
  • İran'dan Türkiye'ye: Bizimle de paylaşın02 Mayıs 2017 Salı 08:29
  • ABD'den sonra Ruslar da YPG için harekete geçti!02 Mayıs 2017 Salı 08:07
  • Ortaya çıktı! DAEŞ'li teröristle evlenmiş02 Mayıs 2017 Salı 08:01
  • Güney Kore’den Trump'a füze şoku!02 Mayıs 2017 Salı 08:00
  • Hamas yeni vizyon belgesini açıkladı02 Mayıs 2017 Salı 07:56
  • ABD'den Avrupa'yı korkutan açıklama02 Mayıs 2017 Salı 07:39
  • Hamas'ın açıklamasına İsrail'den ilk tepki02 Mayıs 2017 Salı 05:35
  • Yüzü maskeli teröristlerden Erdoğan'a ölüm tehdidi02 Mayıs 2017 Salı 00:12
  • ABD askerlerine saldırı! Çok sayıda ölü var02 Mayıs 2017 Salı 00:05
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri