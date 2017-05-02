02 Mayıs 2017 Salı6 Şaban 1438
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Sürücüler dikkat! Bilgileriniz çalınabilir

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PTT, Hızlı Geçiş Sistemi'ne ait ve android telefonlarda çalışan sahte uygulamalar tespit edildiğini belirtti ve veri hırsızlığına karşı müşterileri uyardı.
Sürücüler dikkat! Bilgileriniz çalınabilir
Sürücüler dikkat! Bilgileriniz çalınabilir Sürücüler dikkat! Bilgileriniz çalınabilir Sürücüler dikkat! Bilgileriniz çalınabilir

PTT'den yapılan yazılı açıklamada, şirketin hizmetleri arasında yer alan HGS'ye ait ve android telefonlarda çalışan yazılıma benzeyen sahte yazılımların belirlendiği bildirildi.

'VERİLERİ ÇALMAYA YÖNELİK'

Söz konusu yazılımlara ait kaynak kodu üzerinde yapılan incelemeler sonucunda sahte yazılımın kredi kartı ve telefonda kayıtlı bilgiler gibi müşteri verilerini çalmaya yönelik özelliklerinin bulunduğu kaydedilerek, "Hizmet sunumunda önem verdiğimiz önemli kriterlerden birisi olan şirketimize güven unsurunu zedelemeye yönelik bahsi geçen sahte yazılımların 'Google Play'den kaldırılması için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

Şirketimiz müşterilerinin bu uygulamaları kullanmamaları ve söz konusu yazılım kullanıcılarının da sahte yazılımı telefonlarından kaldırmaları gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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