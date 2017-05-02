02 Mayıs 2017 Salı6 Şaban 1438
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Dolar yılın en düşüğünü gördü

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Bankalararası piyasalarda dolar 3,53'e gerileyerek yılın en düşüğüne indi.
Dolar yılın en düşüğünü gördü
Dolar yılın en düşüğünü gördü Dolar yılın en düşüğünü gördü Dolar yılın en düşüğünü gördü

Merkez Bankası'nın adımları ve küresel piyasalardaki olumlu havanın etkisiyle geçen hafta dört ayın en düşük seviyelerine gerileyen dolar/TL yeni haftaya da sakin başladı.

DOLAR YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Bankalararası piyasada dolar 3,5330 ile yılın en düşük seviyesini gördü. Kur 3,53 civarında hareket ediyor. Euro da 3,85'in üzerinde seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bugün başlayacak ve kararı yarın açıklanacak toplantısının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, karar metninde özellikle Fed'in bilançosuna ilişkin değişikliklerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,5160 seviyesinin destek, 3,5750 seviyesinin direnç konumuna geldiği belirtiliyor.

MERKEZ'DEN SONRA DÜŞÜŞE GEÇTİ

Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sunumu kurda aşağı yönlü hareketi desteklemiş, geçen hafta dolar 3,53'lü seviyelere kadar gerilemişti.

Merkez Bankası'nın likidite politikalarının bileşiminde ortaya çıkan son faizi gösteren ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti cuma günü yüzde 11.80'e yükseldi. Ocak ayına göre artış yaklaşık 350 baz puan oldu.

BORSA REKORUNU YENİLEDİ

Yeni haftaya, dün resmi tatil olması nedeniyle bugün başlayan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, geçen hafta kapanışına göre yüzde 0,6 artarak 95.330,25 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

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