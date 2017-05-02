Rüzgar Çetin, Ahmet Hakan’a açıklama gönderdi

Trafik kazasında bir polis memurunun şehit olmasına neden olan ve kısa süre içerisinde tahliye edilen ünlü Yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin, Ahmet Hakan’ın eleştirilerine cevap verdi.

Beşiktaş'ta lüks aracıyla aşırı hız yapıp trafik kazasına ve bir polis memurunun şehit olmasına neden olmasına rağmen kısa süre içerisinde tahliye edilmesi tartışma konusu olan ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin “mutluyum” açıklamasına açıklık getirdi!

Rüzgar Çetin, Ahmet Hakan’ın eleştirilerine cevap verdi.

Rüzgar Çetin, dün Hürriyet’te “Bİ dur, bi pişman ol, bi kenara çekil, bi acı çek” diye yazan Ahmet Hakan’a mesaj atarak, şunları söyledi:

“Ahmet Abi! Yazmışsın sağ ol ama ben bunların hepsini yaptım. Mutluyum demedim, Yargıtay’dan umutluyum dedim. Yaralıyım, bundan emin ol. Hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağım. Olayın üzerinden bir buçuk yıl geçti. Sekiz ay hücrede tek başıma en büyük cezayı çektim. Kimseye verilmemiş emsalsiz bir hüküm yedim. Hayatım zaten mahvoldu. Ayrıca 10 yıl geçse de bu acı bitmez. Bunu sen de biliyorsun.”

Ahmet Hakan, dün şöyle yazmıştı:

“RÜZGAR OĞLUM

YİNE konuşmuşsun, yine görüntü vermişsin, yine “mutluyum” falan diye demeç patlatmışsın.

Rüzgar oğlum.

- Bi sus.

- Bi mahcup ol.

- Bi derin yaralan.

- Bi çekil.

- Bi saklan.

- Bi git.

- Bi kuytu yer bul.

- Bi pişman ol.

- Bi bedel öde.

- Bi kafayı göm.

- Bi “Çocuk mahvoldu, perişan oldu” dedirt.