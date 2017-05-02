Sinirlendiren soru! Röportajı yarıda kesti: Yeter

ABD Başkanı Donald Trump, Mart ayında ortaya attığı ve Obama'nın telefonlarını dinlettiği iddiasıyla ilgili CBS muhabirinin ısrarlı soruları üzerine röportaja son verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te kendisiyle mülakat gerçekleştiren CBS muhabiri John Dickerson'ın ısrarlı ''telekulak'' soruları üzerine ''Bu kadar yeter'' deyip röportajı yarıda bıraktı.

TRUMP OBAMA'YI SUÇLAMIŞTI

Trump, ABD eski başkanı Obama'nın telefonlarını dinlettiği iddiasını gündeme getirmiş ve 4 Mart'ta paylaştığı bir tweet'te, "Obama, Trump Tower'da benim zaferimden önce telefonlarımı dinletti" demişti. Fakat Trump iddiasıyla ilgili herhangi bir kanıt sunmamıştı.

TRUMP İLE DİCKERSON ARASINDA YAŞANAN DİYALOGLAR

Habertürk'te yer alan habere göre cumartesi günü Dickerson'a verdiği röportajda Trump, "Bence bizim tarafımız güçlü bir şekilde kanıtlandı ve herkes bunun hakkında konuşuyor. Neler olduğunu anlamamız lazım." dedi.

Dickerson ise bunun üzerine, "Ben de öğrenmek istedim. Sizi dinlediği için onun (Obama) 'hasta ve kötü' olduğunu söylediniz." ifadelerini kullandı.

Trump bu sözlere, "Bunu istediğin yere çekebilirsin" yanıtını verdi.

Dickerson, "Size soruyorum çünkü siz bunun sahte haber olmasını istemiyorsunuz. Bunu Başkan Trump'tan duymak istiyorum" deyince Trump ise, "Bana sorman gerekmiyor" diye yanıtladı.

"Ben sizin düşüncelerinizi bilmek istiyorum. Siz ABD Başkanı'sınız." şeklinde konuşan Dickerson'la olan mülakatı bitiren Trump, "Yeter. Teşekkürler." ifadelerini kullanarak röportaja son verdi.

Trump'ın görevdeki 100. günü için ayarlanan röportajın ardından Dickerson'ın gün içinde ABD Başkanı'yla birlikte planlandığı gibi seyahat ettiği ve Pennsylvania'daki mitinge katıldığı kaydedildi.