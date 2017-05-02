02 Mayıs 2017 Salı6 Şaban 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:14Güneş 05:54Öğle 13:08İkindi 16:57Akşam 20:09Yatsı 21:41
    • 25°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 19°C Afyon
    • 19°C Ağrı
    • 24°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 24°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 95.136 0.51
  • Altın: 142,743 -0.60
  • Dolar: 3,5348 -0.45
  • Euro: 3,8586 -0.31

İsmailağa'dan Mekke'de yaşanan arbede için açıklama

»
İsmailağa'dan Mekke'de yaşanan arbede için açıklama
İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı, Mekke'de yaşanan arbede ile ilgili açıklama yaptı.
İsmailağa'dan Mekke'de yaşanan arbede için açıklama İsmailağa'dan Mekke'de yaşanan arbede için açıklama İsmailağa'dan Mekke'de yaşanan arbede için açıklama

 İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı'nın, cemaate yakınlıkları ve manevi bağlılıklarıyla bilinen Kıyam-Der mensuplarına karşı "Masum Bayraktar" taraftarlarının kışkırtması, tacizi ve taarruzları sonucu Mekke'de yaşanan arbede ile hiçbir münasebeti bulunmadığı belirtildi. Vakıftan yapılan açıklamada, bir süredir medyada yer alan ve kamuoyunda tereddütlere yol açan, İsmailağa Cemaati'nden iki grup arasında Mekke-i Mükerreme'de yaşandığı iddia edilen elim hadiseden müteessir olunduğu belirtildi.

Israrla sürdürdükleri fitne, fesat ve istismar faaliyetleri dolayısıyla cemaatle ilişiği kesilen ancak "Fatih Medreseleri" ve "Masum Bayraktar" adıyla faaliyetlerine devam edenlerin pek çok kez İsmailağa Cemaati'nin merkezi iradesi, faaliyetleri, ruhu ve manası ile hiçbir münasebetlerinin bulunmadığına dair kamuoyuna açıklamalar yapıldığı aktarılan açıklamada, bu konudaki hukuki takiplerin de devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, son olarak, yaşanan bu vahim hadisenin de zaman ve mekan itibarıyla İslami hassasiyet ve şuura sahip insanların asla fırsat vermeyecekleri yer ve zamanda yaşanmasının da her türlü izahtan vareste olduğu kaydedildi.

Açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi: "Hadisenin mahiyetine gelince; cemaatimize yakınlıkları ve manevi bağlılıklarıyla bilinen Kıyam-Der mensuplarına karşı, Masum Bayraktar taraftarlarının kışkırtması, tacizi ve taarruzlarıyla yaşanan arbedenin, camiamız ve cemaatimizle hiçbir münasebeti olmadığı gibi camiamızın itibarına ve hükmi şahsiyetine zarar verici olduğu ve duyarlı insanlarımızda endişeye yol açtığı açıktır.

Kıyafetleri ve ifade tarzları ile zihinlerde İsmailağa Cemaati'ni temsil ve ilzam edici oldukları düşüncesi ve hissiyatını uyandırmaya çalışanların sebep oldukları fitne ve fesadın en tehlikelisi şüphesiz ki; bugünlerde cemaat muhalifliğini bu yanlış örnekler üzerinden bütün cemaatlere teşmil etmek isteyen kötü niyetli istismarcılara aradıkları fırsatları cömertçe sunmuş olmalarıdır. Bu ancak taammüden yapılacak kadar vebali ödenemeyecek vahim bir hatadır. Cenab-ı Mevla'dan bütün müminlere feraset ve basiret niyaz ediyor ve bu açıklamayı zaruri gördüğümüzü ifade etmek istiyoruz." 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yargıtay'dan emsal kıdem tazminatı kararı!Yargıtay'dan emsal kıdem tazminatı kararı!Müdürüyle kavga ettiği için işten atılan işçinin haksız fesih iddiasıyla kıdem tazminatı talebiyle açtığı davadan emsal bir karar çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyorCumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyorCumhurbaşkanı Erdoğan, 979 gün sonra AK Parti'ye yeniden üye oldu. Erdoğan AK Parti'de düzenlenen törende konuşuyor....
İsmailağa'dan Mekke'de yaşanan arbede için açıklamaİsmailağa'dan Mekke'de yaşanan arbede için açıklamaİsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı, Mekke'de yaşanan arbede ile ilgili açıklama yaptı.
İBB'den açıklama! İsmi listeden çıkarıldıİBB'den açıklama! İsmi listeden çıkarıldıTürkiye'nin erişim engellemesi getirdiği Wikipedia'ya bir darbe de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.
Rüzgar Çetin, Ahmet Hakan’a açıklama gönderdiRüzgar Çetin, Ahmet Hakan’a açıklama gönderdiTrafik kazasında bir polis memurunun şehit olmasına neden olan ve kısa süre içerisinde tahliye edilen ünlü Yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin, Ahmet Hakan’ın eleştirilerine cevap verdi.
Gümrük muhafazadan 'yeni imaj' talebiGümrük muhafazadan 'yeni imaj' talebi'Üniformamız zabıtayla karıştırılıyor, esnaf bizden kaçıyor' diyen gümrük muhafaza memurları, Bakan Tüfenkci'den yardım istedi. Talimat verildi, modacılarla çalışma başlıyor.
  • Eski vali intihara kalkıştı!02 Mayıs 2017 Salı 11:16
  • Gülen’i 'mehdi' ilan eden hakim için karar verildi02 Mayıs 2017 Salı 10:45
  • CHP'li vekil Mehmet Bekaroğlu fena yakalandı! Özür diledi02 Mayıs 2017 Salı 10:20
  • PKK’ya son üç ayda kaç kişi katıldı? Rakam açıklandı02 Mayıs 2017 Salı 09:44
  • Başkent'te polise kalaşnikoflu saldırı02 Mayıs 2017 Salı 09:09
  • Başbakanlık'tan vakit namazı kararı02 Mayıs 2017 Salı 09:03
  • Yakalanan üst düzey PKK'lı sorguda konuştu02 Mayıs 2017 Salı 09:00
  • Resmen açıklandı! Dünyada ilk Türkiye üretecek02 Mayıs 2017 Salı 08:27
  • Yer Tokat: Yüzlerce altın sikke...02 Mayıs 2017 Salı 08:16
  • AK Parti MKYK kararını açıkladı02 Mayıs 2017 Salı 07:44
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri