02 Mayıs 2017 Salı6 Şaban 1438
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Saffet Sancaklı'dan açıklama

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Sancaklı, partisinin Grup Toplantısı'nın ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hindistan ziyareti sırasında heyette yer almasına ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Saffet Sancaklı'dan açıklama
Saffet Sancaklı'dan açıklama Saffet Sancaklı'dan açıklama Saffet Sancaklı'dan açıklama

Sancaklı, "Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan ve Bakanların sürekli yurt dışı seyahatleri oluyor, MHP'den de bu seyahatler için milletvekili talebinde bulunuldu. Programlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettik ve ülkemize döndük." dedi.

Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan ve Bakanların sürekli yurt dışı seyahatlerinin olduğunu, MHP'den de bu seyahatler için milletvekili talebinde bulunulduğunu ifade eden Sancaklı, en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hindistan ziyaretine eşlik etmek amacıyla partiden kendisinin görevlendirildiğini belirtti.

Türkiye-Hindistan arasındaki devletler arası görüşmelere ve iş dünyası arasındaki forumlara katıldıklarını dile getiren Sancaklı, "Programlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettik ve ülkemize geri döndük. Cumhurbaşkanı ile uçakta ve orada beraberdik, kendisiyle zaten çok eskiden tanışıyoruz. Kendisiyle genelde Türkiye'nin meselelerini konuştuk. Güzel sohbetler ettik." diye konuştu.

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