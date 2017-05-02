02 Mayıs 2017 Salı6 Şaban 1438
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ABD'li asker isyan etti: Ateşle oynuyoruz

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Amerikalı eski asker Luke Coffey Twitter hesabından ABD askerlerinin terör örgütü PKK'nın uzantısı olan YPG'lilerin cenazesine katılmasını sert bir dille eleştirdi.
ABD'li asker isyan etti: Ateşle oynuyoruz
ABD'li asker isyan etti: Ateşle oynuyoruz ABD'li asker isyan etti: Ateşle oynuyoruz ABD'li asker isyan etti: Ateşle oynuyoruz

Washington merkezli bir düşünce kuruluşunda Atlantik ötesi ve Avrasya güvenliği uzmanı olan ABD eski muvazzaf Subayı Luke Coffey, Obama yönetiminden beri ABD'nin YPG politikasına karşı eleştirel tavır sergiliyor. 
 
Amerikan halkının büyük bölümünün terör örgütü PKK'ya bağlı YPG'nin gerçek ideolojisinden haberdar olmadığını ve NATO müttefiki Türkiye'ye karşı terör saldırıları düzenleyen grupları desteklememeleri gerektiğini sürekli yineleyen Coffey, Twitter hesabından isyan etti.
 
"DÖNÜP BİZİ ISIRACAK"
 
TSK'nın Suriye'nin Karaçok bölgesine düzenlediği hava harekatından öldürülen YPG'li teröristler için düzenlenen cenazeye katılan ABD askerlerinin fotoğrafını paylaşan Coffey; "Pentagon'un düşündüğü nedir? Suriye'nin kuzeyinde ateşle oynuyoruz. Bu dönüp bizi ısıracaktır" dedi.

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