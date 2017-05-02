Washington merkezli bir düşünce kuruluşunda Atlantik ötesi ve Avrasya güvenliği uzmanı olan ABD eski muvazzaf Subayı Luke Coffey, Obama yönetiminden beri ABD'nin YPG politikasına karşı eleştirel tavır sergiliyor.
Amerikan halkının büyük bölümünün terör örgütü PKK'ya bağlı YPG'nin gerçek ideolojisinden haberdar olmadığını ve NATO müttefiki Türkiye'ye karşı terör saldırıları düzenleyen grupları desteklememeleri gerektiğini sürekli yineleyen Coffey, Twitter hesabından isyan etti.
"DÖNÜP BİZİ ISIRACAK"
TSK'nın Suriye'nin Karaçok bölgesine düzenlediği hava harekatından öldürülen YPG'li teröristler için düzenlenen cenazeye katılan ABD askerlerinin fotoğrafını paylaşan Coffey; "Pentagon'un düşündüğü nedir? Suriye'nin kuzeyinde ateşle oynuyoruz. Bu dönüp bizi ısıracaktır" dedi.
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ABD'li asker isyan etti: Ateşle oynuyoruz
Washington merkezli bir düşünce kuruluşunda Atlantik ötesi ve Avrasya güvenliği uzmanı olan ABD eski muvazzaf Subayı Luke Coffey, Obama yönetiminden beri ABD'nin YPG politikasına karşı eleştirel tavır sergiliyor.
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