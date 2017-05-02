Çeyrek altın fiyatı dip yaptı duyan kuyumcuya koştu!

Çeyrek altın ve gram altın fiyatları son 1.5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Çeyrek altın fiyatı bugün 235 lira, gram altın fiyatı ise 143 lira oldu.

Altının gram fiyatı, 143,2 lira ile son 1,5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Çeyrek altın 235 liradan satılıyor. Altın fiyatlarındaki düşüş kuyumculardaki satışları arttırdı. Dün uluslararası piyasada değer kaybeden altının ons fiyatına bağlı olarak 143,6 liraya gerileyen altının gram fiyatı, düşüş eğilimini bugün de sürdürerek 143,2 lira ile 21 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Gram altın 143,4 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 235, Cumhuriyet altını 959 liradan satılıyor. Küresel piyasalarda artan risk iştahına paralel değer kaybeden altının ons fiyatı da dün 1.254,4 dolar ile 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Ons altın 1254 dolar civarında işlem görüyor. Uzmanlar yarınki ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatında 143 liranın destek, 148 lira seviyesinin direnç konumunda olduğunu belirtiyor.