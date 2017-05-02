Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen AK Parti'ye döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandum sonrası anayasanın ilgili maddesinin değişmesinin ardından bugün düzenlenen törenle partisine resmen döndü.

AK Parti'nin hükümette olduğu son 15 yıl içerisinde bugün ayrı bir önem taşıyor.16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu'nda oylanan maddelerden biri olan ve "Cumhurbaşkanı'nın partisiyle ilişiği kesilir." maddesinin kaldırılmasının ardından 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti'ye yeniden üye oldu. AK Parti'nin salı günleri TBMM'de gerçekleştirdiği grup toplantısı bugüne özel olarak Söğütözü'ndeki Genel Merkez'de gerçekleştirildi.

BİNALİ YILDIRIM KAPIDA KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 979 gün sonra tekrar üye olmak için kurucusu ve doğal lideri olduğu AK Parti'ye geldi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden makam aracıyla AK Parti'ye hareket eden Erdoğan'a, çok sayıda araç konvoyla eşlik etti.Erdoğan, AK Parti'ye Söğütözü Caddesi üzerindeki genel başkan girişinden girdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan burada, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, TBMM Başkan Vekili Ayşenur Bahçekapılı ve AK Parti genel başkan yardımcıları tarafından karşılandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra AK Parti'ye üyelik töreninin gerçekleştirileceği salona geçti.



CUMHURBAŞKANI RESMEN AK PARTİ'DE



Erdoğan salona girerken Dombıra müziği çaldı. Ak Partililer şarkıya alkışlarla eşlik etti. Salonda ağlayanlar dikkat çekti. Tören başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan,AK Parti'ye üyelik beyannamesini imzaladı.





BAŞBAKAN'DAN DUYGUSAL KONUŞMA



Başbakan Binali Yıldırım konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı. Yıldırım'ın kürsüye çıkarken ağladığı görüldü. Başbakan şunları söyledi;

"Özlemek sabretmektir, yılları, ayları saatleri izlemektir. Gelecekse beklenen, beklemek güzel. İşte beklenen an sayın Cumhurbaşkanımız, kurucu genel başkanımız bugün yuvaya, kurucusu olduğu AK Parti'ye tekrar dönüyor. Kendisine yol arkadaşlarım adına, bütün parti teşkilatım, grubum adına hoşgeldiniz, şeref verdiniz diyorum. Bize bu yolu açan aziz milletime huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer hanımefendi, değerli yol arkadaşlarım hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Konuşmamın başında geçtiğimiz Cuma günü kesin sonuçların açıklandığı 16 Nisan halkoylamasının demokrasimize, ülkemize tekrar hayırlı, uğurlu olmasını Cenab-ı Mevlamdan niyaz ediyorum. 16 Nisan 2017 Türkiye'nin siyasi tarihinde Cumhuriyet'in ilanı kadar, çok partili hayata geçiş kadar iftiharla hatırlanacak son derece anlamlı bir gündür. Bu günü anlamlı kılan aziz milletimizin iradesiyle, istikrarı, güçlü iktidarı, demokrasiyi ve uzlaşmayı kurumsal hale getirmiş olmasıdır. Bunun için büyük bir kararlılıkla sandığa giden milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Bu vesile ile bugüne kadar ülkemizin kalkınması, büyümesi, gelişmesi yolunda hizmeti geçen, demokrasi mücadelemize katkı sağlayan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum, onları hayırla yadediyorum.

"DAHA GÜZEL GÜNLERİ BİRLİKTE GÖRECEĞİZ"

Emekleriyle, alın teriyle, akıl teriyle hizmet eden, 1 Mayıs'ı bayram havasında geçirdik. Her yerde barış ve kardeşliğin egemen olduğu bir ortamı yaşadık. Bütün sendika ve sivil toplum yöneticilerine sağduyulu yaklaşımları için teşekkür ederim. Vatandaşın huzurlu bir gün geçirmeleri için yoğun mesai yapan bütün güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Emeğin, alın terinin karşılığını tam anlamıyla veren bir sistemi hayata geçirmek için mücadele ediyoruz. Çalışanlarımızın her türlü beklentisine bugüne kadar kulak verdik bundan sonra da istişare mekanizmalarını aktif kullanarak daha iyi Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Daha güzel günleri birlikte göreceğiz, bundan zerre kadar şüphem yoktur. Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. Aziz milletimizin kararı doğrultusunda ülkeyi yönetenleri milletin ve siyasetin üstünde görme anlayışı artık sona ermiştir. Milletin adamı, millete hizmetin adresi, kurumuna, AK Parti'ye milletin tasvibiyle bugün görüyor.



CUMHURBAŞKANIMIZA TEKLİFİMİZİ SUNACAĞIZ



Sayın Cumhurbaşkanım evinize yuvanıza tekrar hoşgeldiniz, safalar getirdiniz. Aslına bakarsanız ev sahibine hoşgeldiniz demeye de ihtiyaç yok. Bu şarkı burada bitmez diyerek millete hizmet yolunda sefere çıktığımız 14 Ağustos tarihi kadar sevinçliyiz. Milletin kurduğu, rotasını milletin çizdiği AK Parti bugüne kadar milletin verdiği talimat dışına hiç çıkmadı. Milletimiz Cumhurbaşkanımızın AK Parti'ye dönmesinin önündeki engeli tamamen kaldırmıştır. Millet partisini lideriyle buluşturmuştur, hayırlı olsun, mubarek olsun. AK Parti olarak 21 Mayıs'ta olağanüstü kongremizi yapma kararı verdik. Sayın Cumhurbaşkanımızı genel başkan adayı olarak teklif edeceğiz. Şüphesiz kararı kongre üyeleri verecek şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bugün bir büyük mutluluğu yaşıyoruz. Geçmiş 15 yılda elde edilen tarihi başarıların ardından Türkiye'nin geleceğini inşa etmek üzere bugün yeniden saflarımızı sıklaştırıyor, gücümüzü tazeliyoruz."