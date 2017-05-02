02 Mayıs 2017 Salı6 Şaban 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:14Güneş 05:54Öğle 13:08İkindi 16:57Akşam 20:09Yatsı 21:41
    • 25°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 19°C Afyon
    • 19°C Ağrı
    • 24°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 24°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 95.136 0.51
  • Altın: 142,743 -0.60
  • Dolar: 3,5348 -0.45
  • Euro: 3,8586 -0.31

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye döndü

»
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandum sonuçlarının kesinleşmesi ve anayasanın ilgili maddesinin değişmesinin ardından bugün partisine döndü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye döndü

2002 yılında iktidara gelen AK Parti'nin hükümette olduğu son 15 yıl içerisinde bugün ayrı bir önem taşıyor.

PARTİLİ CUMHURBAŞKANI

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu'nda oylanan maddelerden biri olan ve "Cumhurbaşkanı'nın partisiyle ilişiği kesilir." maddesinin kaldırılmasının ardından 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti'ye üye oluyor.

TÖREN AK PARTİ'DE

AK Parti'nin salı günleri TBMM'de gerçekleştirdiği grup toplantısı bugüne özel olarak Söğütözü'ndeki Genel Merkez'de gerçekleştirilecek.

33 AYLIK ZORUNLU AYRILIK

10 Ağustos 2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halkın verdiği oylarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı olan ve o zamanki Anayasa'nın ilgili maddesi gereği partisinden ayrılan Erdoğan, 979 günlük zorunlu ayrılığın ardından Kurucu Lideri olduğu partisine "Efsane geri dönüyor." sloganıyla kavuşuyor.

KÜLLİYE'DEN YOLA ÇIKTI

13:15-Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'den AK Parti'ye doğru yola çıktı.

ak-parti_9700.jpgcb_8427.jpg

13:21 Binali Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti Genel Merkezi'nin kapısında karşıladı.

cb_898.jpg

13:25 Cumhurbaşkanı, AK Parti'ye üye olacağı törenin yapılacağı salona girdi.

cb_7471.jpg

13:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye üyelik beyannamesini doldurdu ve imzaladı.

cb_8184.jpg

BAŞBAKAN'DAN DUYGUSAL KONUŞMA

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı. Yıldırım'ın kürsüye çıkarken ağladığı görüldü. Başbakan şunları söyledi;

"Özlemek sabretmektir, yılları, ayları saatleri izlemektir. Gelecekse beklenen, beklemek güzel. İşte beklenen an sayın Cumhurbaşkanımız, kurucu genel başkanımız bugün yuvaya, kurucusu olduğu AK Parti'ye tekrar dönüyor. Kendisine yol arkadaşlarım adına, bütün parti teşkilatım, grubum adına hoşgeldiniz, şeref verdiniz diyorum. Bize bu yolu açan aziz milletime huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer hanımefendi, değerli yol arkadaşlarım hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Konuşmamın başında geçtiğimiz Cuma günü kesin sonuçların açıklandığı 16 Nisan halkoylamasının demokrasimize, ülkemize tekrar hayırlı, uğurlu olmasını Cenab-ı Mevlamdan niyaz ediyorum. 16 Nisan 2017 Türkiye'nin siyasi tarihinde Cumhuriyet'in ilanı kadar, çok partili hayata geçiş kadar iftiharla hatırlanacak son derece anlamlı bir gündür. Bu günü anlamlı kılan aziz milletimizin iradesiyle, istikrarı, güçlü iktidarı, demokrasiyi ve uzlaşmayı kurumsal hale getirmiş olmasıdır. Bunun için büyük bir kararlılıkla sandığa giden milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Bu vesile ile bugüne kadar ülkemizin kalkınması, büyümesi, gelişmesi yolunda hizmeti geçen, demokrasi mücadelemize katkı sağlayan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum, onları hayırla yadediyorum.

"DAHA GÜZEL GÜNLERİ BİRLİKTE GÖRECEĞİZ"

Emekleriyle, alın teriyle, akıl teriyle hizmet eden, 1 Mayıs'ı bayram havasında geçirdik. Her yerde barış ve kardeşliğin egemen olduğu bir ortamı yaşadık. Bütün sendika ve sivil toplum yöneticilerine sağduyulu yaklaşımları için teşekkür ederim. Vatandaşın huzurlu bir gün geçirmeleri için yoğun mesai yapan bütün güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Emeğin, alın terinin karşılığını tam anlamıyla veren bir sistemi hayata geçirmek için mücadele ediyoruz. Çalışanlarımızın her türlü beklentisine bugüne kadar kulak verdik bundan sonra da istişare mekanizmalarını aktif kullanarak daha iyi Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Daha güzel günleri birlikte göreceğiz, bundan zerre kadar şüphem yoktur. Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. Aziz milletimizin kararı  doğrultusunda ülkeyi yönetenleri milletin ve siyasetin üstünde görme anlayışı artık sona ermiştir. Milletin adamı, millete hizmetin adresi, kurumuna, AK Parti'ye milletin tasvibiyle bugün görüyor.

CUMHURBAŞKANIMIZA TEKLİFİMİZİ SUNACAĞIZ

Sayın Cumhurbaşkanım evinize yuvanıza tekrar hoşgeldiniz, safalar getirdiniz. Aslına bakarsanız ev sahibine hoşgeldiniz demeye de ihtiyaç yok. Bu şarkı burada bitmez diyerek millete hizmet yolunda sefere çıktığımız 14 Ağustos tarihi kadar sevinçliyiz. Milletin kurduğu, rotasını milletin çizdiği AK Parti bugüne kadar milletin verdiği talimat dışına hiç çıkmadı. Milletimiz Cumhurbaşkanımızın AK Parti'ye dönmesinin önündeki engeli tamamen kaldırmıştır. Millet partisini lideriyle buluşturmuştur, hayırlı olsun, mubarek olsun. AK Parti olarak 21 Mayıs'ta olağanüstü kongremizi yapma kararı verdik. Sayın Cumhurbaşkanımızı genel başkan adayı olarak teklif edeceğiz. Şüphesiz kararı kongre üyeleri verecek şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bugün bir büyük mutluluğu yaşıyoruz. Geçmiş 15 yılda elde edilen tarihi başarıların ardından Türkiye'nin geleceğini inşa etmek üzere bugün yeniden saflarımızı sıklaştırıyor, gücümüzü tazeliyoruz."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Başbakan Yıldırım gözyaşlarını tutamadıBaşbakan Yıldırım gözyaşlarını tutamadıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 979 gün sonra tekrar üye olmak için kurucusu ve doğal lideri olduğu AK Parti'ye geldi.
Başbakan resmen açıkladı! Adayımız ErdoğanBaşbakan resmen açıkladı! Adayımız ErdoğanBaşbakan Binali Yıldırım, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Genel Başkan adayı olarak teklif edeceğiz."dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye döndüCumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye döndüCumhurbaşkanı Erdoğan, referandum sonuçlarının kesinleşmesi ve anayasanın ilgili maddesinin değişmesinin ardından bugün partisine döndü.
Erdoğan AK Parti'de! Böyle imzaladıErdoğan AK Parti'de! Böyle imzaladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üyelik beyannamesini imzalayarak, 33 ay sonra kurucusu olduğu AK Parti'ye üye oldu.
Devlet Bahçeli’den çarpıcı FETÖ’yle mücadele yorumuDevlet Bahçeli’den çarpıcı FETÖ’yle mücadele yorumuMHP Genel Başkanı Bahçeli, siyaset ve devlet yönetimindeki FETÖ’cülere dokunulmadığı eleştirisinde bulundu.
Bahçeli son noktayı koydu: MHP'ye bakanlık verilecek mi?Bahçeli son noktayı koydu: MHP'ye bakanlık verilecek mi?MHP grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Devlet Bahçeli 'MHP'ye Bakanlık verilecek' iddialarını net bir şekilde yalanladı.
  • Bahçeli'den hodri meydan: Kanıtlamayan şerefsizdir02 Mayıs 2017 Salı 11:12
  • CHP'de isyan çıktı! İşte Kılıçdaroğlu'na karşı aday olacak isim02 Mayıs 2017 Salı 11:10
  • Tarihi gün! Resmen başlıyor02 Mayıs 2017 Salı 08:34
  • Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na çarpıcı teklif!02 Mayıs 2017 Salı 00:08
  • Hükümetten yeni açıklama: Kabine revizyonu olacak mı?02 Mayıs 2017 Salı 00:02
  • Büyükelçi'den ABD'ye tokat gibi cevap!01 Mayıs 2017 Pazartesi 23:54
  • Müezzinoğlu'ndan fabrika ziyaretleri01 Mayıs 2017 Pazartesi 15:06
  • Başbakan Yardımcısı Kaynak çağrıda bulundu!01 Mayıs 2017 Pazartesi 15:04
  • CHP İl Başkanları Toplantısı yapıldı01 Mayıs 2017 Pazartesi 15:03
  • 'KKTC'nin her zaman yanında olduk'01 Mayıs 2017 Pazartesi 15:01
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri