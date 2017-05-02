Başbakan resmen açıkladı! Adayımız Erdoğan

Başbakan Binali Yıldırım, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Genel Başkan adayı olarak teklif edeceğiz."dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye katılım töreninde yaptığı açıklamada "AK Parti olarak 21 Mayıs'ta olağan kongremizi yapmaya karar verdik. Yeni bir heyecan, yeni bir ümitle Cumhurbaşkanımızı Genel Başkan adayı olarak teklif ediyoruz. Şüphesiz kararı kongre delegelerimiz verecektir." dedi.