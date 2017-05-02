Başbakan Yıldırım gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra AK Parti'ye üyelik töreninin gerçekleştirileceği salona geçti.
Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye üye olması nedeniyle düzenlenen törende kürsüye gelirken gözyaşlarını tutamadı.
Yıldırım şöyle konuştu: "Özlemek sabretmektir, yılları ayları saatleri izlemektir. Gelecekse beklenen, beklemek güzeldir. İşte beklenen an sayın Cumhurbaşkanımız, kurucu genel başkanımız, bugün yuvaya kurucusu olduğu AK Parti’ye tekrar dönüyor. Kendisine yol arkadaşlarım adına, grubum adına hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. "