FETÖ sınav sorularını ÖSYM'den böyle çalmış işte detaylar...

ÖSYM’ye yerleştirdiği mensupları aracılığıyla yıllarca soruları flash bellek ve CD’lere kopyalarak çalan FETÖ’nün 2011 yılında taktik değiştirdiği tespit edildi. İşte detaylar...

Yıllarca sınav sorularını çalarak devlete sızan Fetullahçı Terör Örgütü’nün yöntemleri deşifre ediliyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’nün sınav hırsızlığıyla ilgili yürüttüğü soruşturmada önemli ayrıntılar ortaya çıktı.

Yapılan soruşturmalar ve itiraf beyanları doğrultusunda FETÖ’nün yıllardır onlarca sınav sorularını çalarak mensuplarına dağıttığı belirlenince ÖSYM’nin son 15 yılda yaptığı sınavlar mercek altına alındı.

KOZMİK ODADA BULUNDU

Bu kapsamda da Bakanlar Kurulu kararıyla da ÖSYM’nin en mahrem birimi olan ve hazırlanan soruların tutulduğu Kozmik Oda’ya girildi. Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Ender Coşkun’un yürüttüğü soruşturmada, Kozmik Oda’daki bilgisayarlarda yapılan ilk incelemede uzaktan erişimi sağlayan “sanal sunucu” tespit edildi. Bunun üzerine soruşturma derinleştirildi, bilgisayarların log kayıtları ve imajları alındı.

Yenişafak'ın haberine göre savcılığın talimatı üzerine bilişim polisi, bilgisayarlardan alınan imaj ve log kayıtlarını geriye dönük olarak inceledi. İlk aşamada, göz okuma “retina sistemi”yle girilen odadaki bilgisayarlarda 4 sanal sunucunun olduğu tespit edildi. Bilgisayarlara erişim yetkisi bulunan FETÖ’cülerin bu sunucu sayesinde soruları uzaktan ele geçirdikleri anlaşıldı.

FETÖ’cü ÖSYM çalışanlarının uzun yıllar flaş bellek veya CD’ye kopyaladıkları soruları örgüt mensuplarına teslim ettiği tespit edildi. Nitekim 2010 KPSS soruşturmasında soruların hazırlandığı veya tutulduğu bilgisayarlarda bulunmaması gereken flaş bellek girişinin olduğu belirlendi. Ancak örgütün 2011 itibariyle bu yöntemden vazgeçtiği ve tek tuşla sorulara ulaşmaya başladığı ortaya çıkarıldı.

SORULARI UZAKTAN ÇALDILAR

Yapılan incelemede örgütün, ilk olarak 2011 Mayıs ayında söz konusu sanal sunucular vasıtasıyla uzaktan erişimle soruları ele geçirdiği belirlendi. Bu tarihten sonraki sınav sorularını ele geçirmek için de aynı yönteminin kullanıldığı belirtildi. FETÖ’nün tarihin en büyük soru hırsızlığının yaşandığı 2010 KPSS’ye ilişkin o dönem soruşturma başlatılmasının ardından bu yönteme geçmiş olabileceği değerlendiriliyor.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Örgütün sanal sunucuyla sınav sorularının çalınması yöntemine ilk olarak Mayıs 2011’de başvurduğuna ilişkin rapor soruşturma dosyasına girdi. 2011 Mayıs ayında Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Sınavı, Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavı, Uzman Jandarma Okulu Giriş Sınavı, Askeri Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okulunda Öğrenim Görecek Öğrencileri Seçme Sınavı ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın yapıldığı anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında ayrıca kim ya da kimlerin sanal sunucuyu kullanarak bilgisayarlara erişim sağladığı araştırılıyor. Bu arada, bilişim polisinin bilgisayarlara ait imajlar üzerindeki geriye doğru incelemesi devam ediyor.