02 Mayıs 2017 Salı6 Şaban 1438
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Azeri vekilden Avrupa'ya sert Türkiye tepkisi!

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Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Avrupa’nın Müslüman ülkelere karşı çifte standart uyguladığını belirterek, Avrupa Konseyinin Türkiye ile ilgili kararını kınıyoruz” dedi.
Azeri vekilden Avrupa'ya sert Türkiye tepkisi!
Azeri vekilden Avrupa'ya sert Türkiye tepkisi! Azeri vekilden Avrupa'ya sert Türkiye tepkisi! Azeri vekilden Avrupa'ya sert Türkiye tepkisi!

Azerbaycan Meclisinin bugünkü oturumunda konuşan Paşayeva, Türkiye’ye karşı önyargılı, adaletsiz yaklaşımın büyük şaşkınlık yarattığını belirtti.

Paşayeva konuşmasına şöyle devam etti: "Azerbaycan olarak kardeş Türkiye’ye karşı alınan bu kararı kınıyoruz. Azerbaycan çifte standartları ile sık sık boğuşan bir ülke, ne yazık ki, Avrupa terörle mücadelede, işgalcilere karşı mücadelede hiçbir zaman Azerbaycan’a destek vermedi ve bugün de terörle mücadele eden Türkiye’ye destek vermiyor, tam aksine terörle mücadele eden Türkiye’ye karşı haksız kararlar alıyor” dedi.

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