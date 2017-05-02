02 Mayıs 2017 Salı6 Şaban 1438
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Polis boğulan çocuğu WhatsApp'tan tespit etti

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Adana'da boğulan kız çocuğunu polis Whatsapp'tan teşhis etmeye çalıştı
Polis boğulan çocuğu WhatsApp'tan tespit etti
Polis boğulan çocuğu WhatsApp'tan tespit etti Polis boğulan çocuğu WhatsApp'tan tespit etti Polis boğulan çocuğu WhatsApp'tan tespit etti

Adana'da sulama kanalında boğularak hayatını kaybeden 14-15 yaşlarındaki kız çocuğunun kimliği belirlenemeyince, polis Whatsapp'tan gönderilen aynı yaşlardaki bir kız çocuğunun fotoğrafıyla eşleştirdi ancak o olmadığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, saat 09.00 sıralarında vatandaşlar sulama kanalında bir kişinin sürüklendiğini gördü. Hemen kanala atlayan iki kişi sürüklenen şahsı kanaldan çıkardı. Bu arada vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sürüklenin kişinin 14-15 yaşlarında bir kız çocuğu olduğu görüldü. Sağlık ekipleri kız çocuğuna müdahale etti ancak kurtaramadı. Hayatını kaybeden kız çocuğunun üzerinde yapılan aramada kimlik çıkmadı. Polis bunun üzerine kız çocuğunun kimliğini bulmak için son günlerde 14-15 yaşında kayıp başvurusu olanların fotoğraflarına bakılmasını istedi.

Yapılan bu anons üzerine polisin cep telefonuna Hürriyet Mahallesi'nde 14-15 yaşında kayıp olan bir kız çocuğunun fotoğrafı gönderildi. Polis whatsapptan gelen fotoğrafı açıp kızın yüzüne bakarak eşleştirme yaptı ancak boğulan kız ile whatsapptaki fotoğrafın birbirine benzemediği belirlendi. Polis ayrıca çocuğun ayağında yanık izi olup olmadığına ve kıyafetlerine baktı. Ancak Hürriyet Mahallesi'ndeki kayıp kız çocuğuyla uyuşmadı. Bu arada meraklı vatandaşlar da korkulu gözlerle boğulan kızı görmek için birbiriyle yarıştı.
 
Polis, kız çocuğunu ceset torbasına koyup cenaze aracı ile otopsi yapılması için adli tıp kurumu morguna kaldırdı. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, kız çocuğunun bulunduğunda suya 1 saat önce girmiş olduğu, intihar ettiği ya da suya birileri tarafından atıldığı tahmin ediliyor.

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