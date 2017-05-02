02 Mayıs 2017 Salı6 Şaban 1438
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Times Türkiye'ye karşı bu kez NATO'nun kapısını çaldı

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Avrupa basını, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı düşmanca tavrını durmaksızın sürdürüyor.
Times Türkiye'ye karşı bu kez NATO'nun kapısını çaldı
Times Türkiye'ye karşı bu kez NATO'nun kapısını çaldı Times Türkiye'ye karşı bu kez NATO'nun kapısını çaldı Times Türkiye'ye karşı bu kez NATO'nun kapısını çaldı

"Giderek genişleyen bir tasfiye" başlığı ile baş yazı yayınlayan Times, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığı saldırgan tavrını sürdürüyor.

İngiliz Times gazetesi, başyazısında Türkiye'nin de üyesi olduğu Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne (NATO) sözde suçlamaları karşısında "özgürlük ve demokrasi için sesini yükseltme" çağrısı yaptı.

Terör destekçisi Avrupa'nın basın organlarından Times, Türkiye'nin teröre karşı sağlam duruşu karşısında çaresizlik sebebiyle çirkin suçlama ve ithamlarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın stratejik sabrı olan bir lider olarak niteleyen Times, Batılı müttefikleri de onu terk edeceği ile tehdit ediyor.

Korku politikası ile NATO'ya çağrı

Yazıda korku politikası ile Türkiye'yi kötülemeyi sürdüren gazete, "Türkiye'deki yabancı yatırımcılar gergin. Paraları kesiliyor. Dış turizmdeki feci düşüş de cabası. Kürtler ve DAEŞ yeni saldırılar planlıyor. Ve Sayın Erdoğan'ın Batılı müttefikleri de onu terk ediyor. Şu ana dek sadece NATO eleştiriden kaçınarak geri planda durdu. Ancak artık NATO'nun, ittifakın kalbinde olması gereken özgürlük ve demokrasi için sesini yükseltmesinin vakti geldi."

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