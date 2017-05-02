Davutoğlu katıldı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan'da halk oylamasıyla kabul edilen anayasa değişikliği ile "Cumhurbaşkanı seçilenin partisi ile ilişiği kesilir" kuralının kaldırılmasının ardından bugün parti genel merkezinde düzenlenen törenle AK Parti'ye üye oldu.
Eski Başbakan, AK Parti Konya Milletvekil Ahmet Davutoğlu da törendeki yerini aldı.
02 Mayıs 2017 Salı6 Şaban 1438
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