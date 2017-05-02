02 Mayıs 2017 Salı6 Şaban 1438
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Şok iddia: Bylock’çu “reisçi”ler var

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Şok iddia: Bylock’çu “reisçi”ler var
Hükümet’e yakın medyada Bylock kullananlar kimler? Son dönemdeki atışmaların perde gerisinde Bylock mu var? Ahmet Yavuz, Cem Küçük gibileri kastederek “bazı pelikancılarda Bylock var” iddiasında bulundu.
Şok iddia: Bylock’çu “reisçi”ler var Şok iddia: Bylock’çu “reisçi”ler var Şok iddia: Bylock’çu “reisçi”ler var

Hükümet’e yakın medyada bazı gruplar arasında son dönemde artan atışmaların perde gerisinde Bylock mu var?

Başkent’ten aktardığı kulis bilgilerle dikkat çeken gazetecilerden Ahmet Yavuz, medyadaki Bylock’çuların reis kavgasını yazdı.

Ahmet Yavuz Milli Gazete’deki “Medyadaki Bylock’cuların reis kavgası!” başlıklı yazısında, Cem Küçük gibileri kastederek “bazı pelikancılarda Bylock var” iddiasında bulundu. “Son dönemde İslamcıları Erdoğancı olmamakla suçlayan bu elemanların karın ağrısının Bylock olduğu derin kulislerde konuşuluyor. İslamcılara saldıran bazı pelikancılarda Bylock var yani!” iddiasında bulundu.

Cem Küçük, Mavi Marmara şehitlerine manyak hakaretinde bulunmuş, AK Parti’den “İslamcılarla yollarını ayırmasını” istemiş; bu sözleri muhafazakar medyada büyük tepki toplamıştı.

Milli Gazete yazarı Ahmet Yavuz, bu tartışmalarla ilgili şu iddialarda bulundu:

“Bugünlerde medyadaki Reisçiler bir birine girmiş durumda. Biri laikler, diğeri öz reisçi takılanlar! 

Son dönemde İslamcıları Erdoğancı olmamakla suçlayan bu elemanların karın ağrısının Bylock olduğu derin kulislerde konuşuluyor. İslamcılara saldıran bazı pelikancılarda Bylock var yani! 

Merkez medya yöneticisi olup da bir Pensilvanya ziyaretinde bir punduna getirilip Bylock yüklenen laiklermiş bunlar! Hatta bunlardan iki ünlü gazetecinin, “tutuklanırım” korkusuyla aylardır Türkiye’ye gelmediği konuşuluyor. Bunlar 15 Temmuz’a kadar hem “Reisçi” hem de alttan FETÖ’yle iş tutmuşlar çünkü.

***

Mavi Marmara şehitlerine bile dil uzatan ve uzatanı savunanlar… Kendisine şikâyet edildiğinde bile, “Onlar beni her durumda savunuyor” diyerek savunan Reislerinin, bu en hakiki öz reisçilerinBylock’la olan yakınlığı ortaya çıktığında nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu…

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