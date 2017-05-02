Erdoğan'ın üyeliğine çok kızdı! İzin vermeyecekmiş

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın AK Parti üyeliğine ilişkin konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti üyeliğine ilişkin Kılıçdaroğlu, "Bugün tarafsız bir cumhurbaşkanlığı süreci doluyor artık. Bir partinin genel başkanı artık 80 milyonun Cumhurbaşkanı olamaz. O dönem bitti. Bir partinin genel başkanı sadece o partiye oy verenlerin Cumhurbaşkanıdır. Saygıyı da bu çerçevede görecektir. Tarafsızlık üzerine yemin edildi. Bir partinin genel başkanı hangi tarafsızlık üzerine yemin edecek? Fenerbahçe kaptanını Fenerbahçe maçında hakem yapacaksın olur mu böyle şey. Biz bunu anlattığımızda inanmıyorlardı. Kılıçdaroğlu doğru söylemiyor deniyordu. Bugün hepiniz tanık oluyorsunuz. Bugün törenle üye oluyor. Bir partinin genel başkanı AYM'ye, HSYK'ya hakim tayin edecek. Bütün üst düzey yöneticileri tayin edecek. Devlet de o olacak" dedi.

YUMRUĞUNU KÜRSÜYE VURAN KILIÇDAROĞLU, "BUNA ELBETTE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu, yumruğunu kürsüye vurarak, "Buna elbette izin vermeyeceğiz. Onun için diyorum mücadelemiz yeni başlıyor diye" dedi.