02 Mayıs 2017 Salı6 Şaban 1438
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Barzani meydanı boş buldu! Azdıkça azıyor

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Barzani meydanı boş buldu! Azdıkça azıyor
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Irak’ta bağımsız Kürt devleti kurmanın zamanının geldiğini iddia etti.
Barzani meydanı boş buldu! Azdıkça azıyor Barzani meydanı boş buldu! Azdıkça azıyor Barzani meydanı boş buldu! Azdıkça azıyor

Le Figaro gazetesinin sorularını yanıtlayan Barzani, “Kürtlerin bağımsızlık ilan etme zamanı geldi. Ancak Irak’tan barışçıl bir şekilde diyalog ve müzakere yoluyla ayrılmak istiyoruz." dedi.

Yaklaşık bir asırdır Irak’ın birliğini korumak için çalıştıklarını belirten Barzani, “Biz bunun karşılığında ne sağladık? 4 bin 500 köy yıkıldı, kimyasal saldırıya uğradık, sadece benim ailemden 10 bin kişi öldürüldü.” ifadesini kullandı.

Barzani komşularla iyi geçinmek istediklerini bildirirken, bağımsızlığın yeni sorunlar çıkartmayacağını aksine sorunların çözümüne yardımcı olacağını ileri sürdü.

“Uluslararası camiadan bağımsızlık konusunda bir garanti aldınız mı?” sorusu üzerine Barzani, “Bu konuda kararı Kürt halkı verecek, eğer uluslararası toplumdan bir hediye beklersek, Kürt devleti hiç bir zaman doğmaz." dedi.

-Fransa’nın yeni cumhurbaşkanı destek versin

Fransa’da 7 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimin ikinci turu ile ilgili olarak Barzani, yeni cumhurbaşkanının zamanı geldiğinde, bağımsız Kürt devletini desteklemesini veya en azından buna karşı çıkmamasını arzu ettiklerini belirtti.

Musul’da DEAŞ'a yönelik mücadele ile ilgili soruyu yanıtlayan Barzani, şu ana kadar önemli başarılar elde edilse bile bu kenti terör örgütünden tamamen kurtarmanın oldukça zor olacağını kaydetti.

Irak’ta, DEAŞ’ı yenilgiye uğratmakla sorunların bitmeyeceğini söyleyen Barzani, bu örgütün başka bir isimle mücadelesine devam edebileceği uyarısında bulunarak, DEAŞ’ın bölgedeki dava amacı ortadan tamamen kalmadıkça tehdit olmaya devam edeceğini belirtti.

Barzani, DEAŞ’ın Musul’dan çıkartılmasından sonra da uluslararası koalisyonun bir müddet daha bu bölgede kalmasının doğru olacağı görüşünü savundu.

Musul’un yeniden inşasına da uluslararası askeri gücün destek verebileceğini kaydeden Barzani, Şii milislerin ise bölgeyi terk etmesi gerektiğini ifade etti.

Fransa ile Musul’daki askeri işbirliğini “mükemmel” olarak niteleyen Barzani, özellikle istihbarat alanında Fransa’dan önemli destek aldıklarını belirtti.

Kerkük’i Kürt bölgesi olarak tanımlayan Barzani, “Kerkük, tarihi coğrafi olarak hiç kuşkusuz Kürt bölgesidir. Ancak burası sadece Kürtlerin anlamına da gelmiyor. Kerkük’te Hristiyanlar, Araplar, Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Biz burada bir monopol kurmaya çalışmıyoruz. Referandumdan sonra bütün gruplar sonuca saygı göstermeli. Ancak askeri ve siyasi gruplar güç kullanarak mevcut statükoyu değiştirmeye çalışırsa biz sahip olduklarımızı korumak için elimizden geleni yaparız.” ifadesini kullandı. 

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