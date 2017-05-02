Türkiye açıklaması: AB rüyası sona ermiştir!

Avrupa Birliği’nde Müzakerelerden Sorumlu Komisyon Üyesi Johannes Hahn Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hahn ‘Türkiye için AB yolunun sona erdiğini’ söyledi.

Reuters haber ajansı Avrupa Birliği Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu üyesi Johannes Hahn ile yaptığı görüşmede Türkiye’nin AB üyelik süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ajansın sorularını yanıtlayan Hahn, ''Türkiye için AB rüyası sona ermiştir'' yorumunu yaptı. AB üyelik hedeflerini denetleyen Avrupa Komisyonu üyesi Hahn, "Şu anda herkes için oldukça açıktır ki Türkiye Avrupa perspektifinden uzak hareket etmeye başlamıştır'' dedi.

Johannes Hahn, Avrupa Birliği’nin ticaret ve güvenlik konularında Türkiye ile hala işbirliği yapmak istediğini de belirtti.