02 Mayıs 2017 Salı6 Şaban 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:14Güneş 05:54Öğle 13:08İkindi 16:57Akşam 20:09Yatsı 21:41
    • 27°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 18°C Ağrı
    • 24°C Amasya
    • 17°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 29°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 95.000 0.36
  • Altın: 142,482 -0.78
  • Dolar: 3,5379 -0.36
  • Euro: 3,8604 -0.27

Kılıçdaroğlu, çileden çıktı! Kovarım

»
Kılıçdaroğlu, çileden çıktı! Kovarım
Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında sinirli bir şekilde; "Partide mücadele yapanı kovacağım" dedi.
Kılıçdaroğlu, çileden çıktı! Kovarım Kılıçdaroğlu, çileden çıktı! Kovarım Kılıçdaroğlu, çileden çıktı! Kovarım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

"PARTİ İÇİ MÜCADELE YAPANI KOVACAĞIM"

Kılıçdaroğlu, grup toplantısında sert bir ses tonuyla "Demokrasi mücadelesini yeni başlatacağız. Verilen mücadele demokrasi tarihimizin en önemli kilometre taşlarından biridir. Bütün baskılara rağmen bu ülkenin seçmenlerinin yarısı sandığa gitti ve demokrasiden yana tavır koydu. Bu değeri koruyacağız. Parti içi mücadeleye imkan vermeyeceğim gerekirse partiden kovacağım." dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
İlgili Haberler
Erdoğan'ın üyeliğine çok kızdı! İzin vermeyecekmiş02 Mayıs 2017 Salı 15:13Erdoğan'ın üyeliğine çok kızdı! İzin vermeyecekmişKemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın AK Parti üyeliğine ilişkin konuştu.
CHP'de isyan çıktı! İşte Kılıçdaroğlu'na karşı aday olacak isimCHP'de isyan çıktı! İşte Kılıçdaroğlu'na karşı aday olacak isim02 Mayıs 2017 Salı 11:10
Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na çarpıcı teklif!Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na çarpıcı teklif!02 Mayıs 2017 Salı 00:08
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu, çileden çıktı! KovarımKılıçdaroğlu, çileden çıktı! KovarımKılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında sinirli bir şekilde; "Partide mücadele yapanı kovacağım" dedi.
Erdoğan'ın üyeliğine çok kızdı! İzin vermeyecekmişErdoğan'ın üyeliğine çok kızdı! İzin vermeyecekmişKemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın AK Parti üyeliğine ilişkin konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen AK Parti'ye döndüCumhurbaşkanı Erdoğan resmen AK Parti'ye döndüCumhurbaşkanı Erdoğan, referandum sonrası anayasanın ilgili maddesinin değişmesinin ardından bugün düzenlenen törenle partisine resmen döndü.
Başbakan Yıldırım gözyaşlarını tutamadıBaşbakan Yıldırım gözyaşlarını tutamadıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 979 gün sonra tekrar üye olmak için kurucusu ve doğal lideri olduğu AK Parti'ye geldi.
Başbakan resmen açıkladı! Adayımız ErdoğanBaşbakan resmen açıkladı! Adayımız ErdoğanBaşbakan Binali Yıldırım, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Genel Başkan adayı olarak teklif edeceğiz."dedi.
Erdoğan AK Parti'de! Böyle imzaladıErdoğan AK Parti'de! Böyle imzaladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üyelik beyannamesini imzalayarak, 33 ay sonra kurucusu olduğu AK Parti'ye üye oldu.
  • Devlet Bahçeli’den çarpıcı FETÖ’yle mücadele yorumu02 Mayıs 2017 Salı 12:59
  • Bahçeli son noktayı koydu: MHP'ye bakanlık verilecek mi?02 Mayıs 2017 Salı 11:37
  • Bahçeli'den hodri meydan: Kanıtlamayan şerefsizdir02 Mayıs 2017 Salı 11:12
  • CHP'de isyan çıktı! İşte Kılıçdaroğlu'na karşı aday olacak isim02 Mayıs 2017 Salı 11:10
  • Tarihi gün! Resmen başlıyor02 Mayıs 2017 Salı 08:34
  • Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na çarpıcı teklif!02 Mayıs 2017 Salı 00:08
  • Hükümetten yeni açıklama: Kabine revizyonu olacak mı?02 Mayıs 2017 Salı 00:02
  • Büyükelçi'den ABD'ye tokat gibi cevap!01 Mayıs 2017 Pazartesi 23:54
  • Müezzinoğlu'ndan fabrika ziyaretleri01 Mayıs 2017 Pazartesi 15:06
  • Başbakan Yardımcısı Kaynak çağrıda bulundu!01 Mayıs 2017 Pazartesi 15:04
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri